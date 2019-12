Forbrukerrådet får mange henvendelser fra folk som har spørsmål om tilgodelapper, gavekort og kvitteringer.

– Ja, det er flere kjente problemstillinger her, sier regiondirektør Edith Kristin Nøkling.

– Det beste rådet jeg kan gi er egentlig å bruke tilgodelapper og gavekort så fort som mulig. Og når det gjelder kvitteringer, er et godt tips å ta bilde av dem.

4000 kroner ut vinduet

Mange av telefonene som kommer inn er gavekort eller tilgodelapper som er gått ut på dato.

– Jeg hadde ei venninne som hadde et gavekort på 4000 kroner hun hadde glemt at hun hadde. Det varte i ett år. Det er synd, men da er det dessverre lite å gjøre, sier Nøkling.

– Å bytte en vare eller få tilgodelapp er et gode som butikken gir kundene, og er ikke en lovfestet rett. Butikken kan selv sette rammer for når tilgodelappen kan brukes og tidsfrist for dette.

Men det går selvfølgelig an å gå i butikken og høre, hvis gavekortet eller tilgodelappen skulle ha gått ut på dato.

– Ja, det går alltid an å spørre høflig om det går an å gjøre noe. Det er butikkene selv som setter reglene, men du kan ikke stå og slå neven i disken og kreve noe som helst, understreker hun.

LES OGSÅ:

Jon Ingemundsen.

Fikk ikke bruke tilgodelapp

Tilgodelapp er en annen ting du ikke har krav på som kunde, men som de aller fleste butikker gir. Også her setter butikken selv reglene.

Vilkårene må stå på tilgodelappen, eller være synlige på oppslag i butikken. Står det ingenting på lappen, så er det utløpsfrist på tre år som gjelder – for både gavekort og tilgodelapper.

Det er også vanlig at butikker setter vilkår for når tilgodelapper kan brukes.

– Jeg snakket med ei som hadde fått tilgodelapp i en klesbutikk. Hun tenkte det var greiest akkurat da fordi hun ikke hadde tid til å kikke etter en annen vare. Men da hun kom tilbake, var det salg på alle varer i hele butikken - og tilgodelappen kunne ikke brukes på salgsvarer. Det viste seg jo at det var snakk om opphørssalg, og plutselig var butikken nedlagt – uten at hun fikk brukt tilgodelappen, forteller Nøkling.

Pål Christensen (arkivfoto).

Hvis butikken går konkurs eller legges ned

Da er det dessverre lite du kan gjøre for å få igjen pengene.

– Når en butikk legger ned eller går konkurs, finnes det ingen plass å gå med tilgodelappen. Ved konkurs kan du jo sende krav til konkursboet, men du vil havne bak i køen her. Sannsynligheten for at du får pengene tilbake er ikke veldig stor.

– Hvis butikken har lagt ned, uten at det er snakk om konkurs, er det slik at tilgodelappen normalt er knyttet til virksomheten, og når den ikke finnes lenger, så kan du jo heller ikke bruke tilgodelappen, sier regiondirektøren.

LES OGSÅ:

Scanpix

Hvis lappen er uleselig

Et annet vanlig problem med tilgodelapper, gavekort og kvitteringer er at de gjerne blir uleselige. Solbleking eller slitasje i lommeboka kan gjøre at skriften på lappen blir vanskelig å tyde.

– Det er du som har ansvaret for å ta vare på disse, sier Nøkling.

Når det gjelder tilgodelapp og gavekort, er du nødt for å vise fram originaldokumentet. Men hvis du skal reklamere feil på en vare, viser du kvittering. Og da holder det at du kan dokumentere beløpet, at du har handlet varen i butikken og når du gjorde det.

– Et godt tips er å ta bilde av kvitteringen. Ellers vil en kontoutskrift fra nettbank også fungere, sier Nøkling.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen med tanke på nye lesere.