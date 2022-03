Livsstil Storby, Stavanger og Sandnes Realitystjernen (24) er på god vei mot to bachelorer: – Kjente på savnet etter å gå på skole Vigrestad-jenta Siv Meyer har byttet ut festing med studier om tollkvoter og varedeklarasjoner. Publisert: 14. mars 2022, 19:47 Thommas Husevik

Siv Meyer er i gang med tollerutdanningen. Her prøver hun på uniformen for første gang. Tolletaten ønsker for øvrig å understreke at bildet er tatt under studieløpet, og ikke fra tolltjenesten.

Hun er kanskje mest kjent for sitt utadvendte vesen og realityprogrammet «Ex on the Beach», men 24 år gamle Siv Meyer fra Jæren er også en ivrig akademiker.

Lysluggen fra Vigrestad kunne nemlig i fjor sommer juble etter å ha landet en plass på det nyoppstartede tollerfaget på UiS, hvor kampen om studieplassene var intens.

Av flere tusen søkere ble 35 studenter tilbudt studieplass.

24-åringen satte seg på skolebenken i august, og skal nå vie de neste tre årene av livet sitt til det hun håper skal ende opp i en fast jobb ved Tolletaten.

– Jeg stortrives rett og slett og har det veldig bra. Etter en periode med reality-tv kjente jeg på savnet etter å gå på skole, og ha noe trygt og stabilt å gjøre på, sier Meyer til Byas.

Praksis i hovedstaden

De siste ukene har hun tilbrakt i Norges hovedstad, Oslo.

Her er hun, sammen med flere andre UiS-studenter, i ferd med å gjennomføre en første praksisrunde hos Tolletaten.

Med to ukers mellomrom skal hun gjennom øvelse og observasjon på tre forskjellige steder, før det bærer tilbake til UiS og Stavanger.

– Det har vært utrolig spennende og kjekt å få se hvordan Tolletaten faktisk jobber. Vi har fått deltatt på mye og lært en hel del i løpet av perioden, selv om det først og fremst har vært for å observere hvordan tollere jobber.

Hun er full av lovord om det nyoppstartede studiet, og sier seg svært glad for at studentene nå får en smakebit av hva som venter i arbeidslivet, allerede i det første studieåret:

– Vi har jobbet mye med teori fram til nå, og har sånn sett ikke fått lært så mye om selve yrket. Derfor synes jeg det er veldig bra at vi såpass tidlig i studieløpet får se hvordan Tolletaten fungerer, sier hun.

Siv Meyer (t.h), her avbildet sammen studievenninnene, Maria Mentel (t.v.) og Heidi Lunde, har tilbrakt den siste tiden på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor hun for tiden er i praksis hos Tolletaten. Tolletaten ønsker for øvrig å understreke at bildet er tatt under studieløpet, og ikke fra tolltjenesten.

Byttet ut juss med toll

Vigrestad-jentas tørst etter akademisk suksess er imidlertid ikke oppstått over natten.

Allerede i en ung alder høstet hun toppkarakterer på skolen, og like etter å ha fullført videregående, tok hun steget videre til jussutdanningen i Lillehammer.

– Jeg tenkte at det var noe som virket veldig spennende, noe det i og for seg var også. Det var veldig gøy å skulle løse ulike caser, men det var samtidig tungt og veldig teoretisk, sier hun.

Før hun legger til:

– Det gikk jo greit, men jeg ble til slutt litt skolelei, og etter hvert kom det en liten periode hvor jeg holdt på med litt reality-tv, sier hun.

På spørsmål om hva som fikk henne til å bytte ut paragrafer og lovhenvisninger med varedeklarasjon og tollkvoter, sier hun:

– På juss var det ganske mye teori og jeg kjente litt på det at jeg ville ha et litt mer praktisk arbeid, enn det utelukkende teoretiske.

– Jeg har hatt to veldig forskjellige livsstiler, men jeg har alltid likt skole, men samtidig likt det andre miljøet også, sier en åpenhjertig Siv Meyer.

Dysleksi siden barndommen

Med en tydelig stolthet i stemmen oppgir Meyer at hun nå lykkes godt med studiene sine, og at ting går på skinner.

Jenta fra Vigrestad kan faktisk stå med to bachelorer i hånden når hun i 2024 etter planen skal være ferdig med utdanningen sin.

Hun er nemlig bare to fag unna å lande en bachelor i juss også. Eksamenene skal tas innen hun er ferdig med tollerutdanningen.

– Det er jo en veldig interessant kombinasjon, toll og juss. Jeg har fått det godt til på skolen så langt, og håper at det fortsetter ut resten av studieløpet, smiler hun.

24-åringens akademiske reise blir ikke mindre imponerende av at hun etter 13 års skolegang fikk påvist lese-/skrivevansker, eller dysleksi.

– Jeg hadde lenge mistanke om at det var det, men syntes samtidig det var litt flaut å snakke om. Jeg følte ikke at jeg ble tatt på alvor da jeg spurte skolen om hjelp, og da var det heller ikke så gøy å snakke om, sier hun.

Med toppkarakterer i alle fag på videregående, utenom norsk, engelsk og matematikk, ble det imidlertid tydelig hva som lå til grunn.

Et læringssenter i Lillehammer ble til slutt løsningen for Meyer, som der fikk påvist dysleksi-diagnosen.

– Angrer ikke

24 år gamle Meyer både bor og studerer i Stavanger, og sier hun trives svært godt i byen.

– Stavanger en kjempefin når man er ung. Man kan gå ut for å feste, man kan spise på restauranter, så jeg blir nok i hvert fall her til jeg er ferdig utdannet, sier hun.

Og nettopp festing og andre morsomheter, er ikke fremmed for 24-åringen.

Hun har nemlig to opptredener i den Discovery-sendte realityserien «Ex on the Beach» å vise til.

FAKTA: «Ex on the Beach» Konseptet går ut på at åtte single personer sendes til et ferieparadis for å feste, leve livet og ha det gøy. Som tittelen på serien imidlertid avslører, kommer deltakernes ekskjærester inn på settet, og er med på å skape dramaturgisk rabalder. Sesong 1 – Mauritius – 2018

Sesong 2 – Mauritius – 2019

Sesong 3 – Brasil – 2020

Sesong 4 – Hemsedal – 2021

Sesong 5 – Hellas – 2021 Kilde: Wikipedia

Meyer deltok i 2019- og 2020-utgavene, og har vært å se på tv-skjermene ved flere anledninger.

På spørsmål om hun ser tilbake med stolthet på realityperioden sin, sier hun:

– Det var en utrolig gøy og spennende periode. Så har jeg jo selvsagt gjort noen ting som jeg kanskje kunne gjort annerledes. Men jeg kan ikke si direkte at jeg angrer, men jeg var ung og tenkte at det var kjempegøy.

– Hvis du hadde fått spørsmål om å bli med på en ny realityserie i morgen, hva hadde du svart?

– Det å være på tv-skjermen er kjempegøy, men jeg hadde nok ikke deltatt på noe som var så «crazy». Jeg kunne fint vært med på Farmen eller noe sånt.

– Men når det er sagt, så er det så mye skole om dagen at det ikke er noe jeg prioriterer. Så du ser meg nok ikke på «Ex on the Beach» eller noe sånt igjen, ler hun.

