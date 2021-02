Livsstil Snapchat Helena fra Stavanger gir unge juridisk hjelp på Snapchat Via Snapchat-kontoen «Advokatsnap» hjelper Helena Baugstø fra Gausel unge med rettslige spørsmål. Her svarer hun på alt fra koronaregler til spredning av nakenbilder. Publisert: 13. februar 2021, 19:00 Amanda Aalerud

– Vi får spørsmål om alt mulig, men netthets er noe som går igjen ofte, forteller advokatfullmektig Helena Baugstø. FOTO: Privat

Inspirasjonen til å starte tjenesten kom fra Snapchat-kontoen «Helsesista», hvor Tale Maria Krohn Engvik svarer på helsespørsmål fra unge.

«Advokatsnap», som advokatfirmaet Eurojuris Haugesund står bak, ønsker også å hjelpe unge - med juridiske spørsmål.

Kontoen vokser

Siden 2019 har kontoen vokst, og har nå bikket 5000 følgere.

– Det er gøy å se at kontoen vokser, det viser at det har vært et behov der. Vi har også akkurat blitt verifisert som en offentlig konto, så det er veldig stas, sier Helena Baugstø fra Gausel i Stavanger.

Hun er advokatfullmektig hos Eurojuris, og produksjonsansvarlig for Snapchat-kontoen.

– Vi ønsker å gjøre det lettere for folk å forstå norsk lov. Målet er at jussen skal være mer forståelig, spesielt for de unge, sier Baugstø.

Helt anonymt

Selv om skaperne holder til i Haugesund, forteller Baugstø at det det tikker inn spørsmål fra hele landet. Noen temaer vender stadig tilbake:

– Vi får spørsmål om alt mulig, men netthets er noe som går igjen ofte. Noen stiller spørsmål om spredning av nakenbilder, mens andre spør om rettigheter i forbindelse med bytting av varer.

Tjenesten er helt anonym - og terskelen for å stille rettslige spørsmål er lav.

Her er eksempler på noen spørsmål Advokatsnap har svart på:

Er det straffbart å dele nakenbilder?

Kan man dele vanlige bilder av folk uten deres samtykke?

Hva innebærer egentlig hjemmekarantene?

Ønsker å satse mer

Advokatfirmaet reiser rundt og holder gratis foredrag på ungdomsskoler og videregående skoler, og snakker mye om personvern og netthets.

Der opplever de at mange elever lurer på hvilke rettigheter de har og ofte blir overrasket når de får høre svarene.

– Det er mange som ikke er klar over rettighetene sine, forteller Baugstø, som tror det skyldes at norsk lov ofte er formulert kronglete, og det er vanskelig å forstå lovtekster.

Snapchat-kontoen oppdateres et par ganger i uken, men advokatfullmektigen fra Gausel ønsker å satse enda mer. Hun lover å øke aktiviteten i tråd med etterspørselen:

– Vi håper flere unge tør å stille spørsmål og bruke oss aktivt, jo mer aktive de er - jo mer aktive vil vi være.

Publisert: 13. februar 2021, 19:00