Livsstil Instagram Var lei av det «perfekte mammalivet» på Instagram. Så tok hun grep – Alle hadde det så fint og ryddig hjemme, samtidig som de så helt smashing ut. Selv satt jeg der med rufsete hår, rotete hus og følte meg dritt, sier Marit Bakkli (24) fra Trondheim. Publisert: 02. mars 2021, 19:00 Synne Mauseth

Marit Bakkli var lei av de polerte bildene på Instagram. Da bestemte hun seg for å vise fram ting slik de egentlig er. FOTO: Privat

For et par år siden var Instagram-kontoen hennes preget av fine bilder av ungene og et ryddig hjem. Marit kunne bruke mye tid på rigging av bilder for at livet hun, samboeren Gøran og barna Leandra og William levde på Melhus, skulle framstå som det perfekte småbarnsliv.

Så endret alt seg på en sydenferie.

VG omtalte Marit sin historie først.

Vil vise virkeligheten

– Det ble knipset et bilde av meg, hvor magen og puppene hang, og jeg var solbrent og sliten. Først ble jeg sjokkert, men det var slik mammakroppen min hadde blitt. Jeg fant min fred med det etter hvert, syntes det var fint og la det ut, sier Marit til trd.by.

Siden da har Instagram-profilen speilet virkeligheten mer og mer. Marit er lei av det «perfekte mammalivet», og ønsker at kontoen hennes skal vise et uhøytidelig bilde av foreldrelivet.

– En stor del av hverdagen min er angst, og jeg har også slitt med depresjon. Med mitt første barn fikk jeg i tillegg fødselsdepresjon, sier Marit.

Hun ble gravid som 17-åring, og Marit hadde ikke hørt om fødselsdepresjon før hun selv fikk diagnosen. Nå vil hun at andre skal vite at småbarnslivet ikke er perfekt.

LES MER: Slik vil Marte (32) fra Storhaug utfordre kroppsidealet: – Jeg vil leve uten skam

– Jeg synes det er viktig å kjøre på med litt galgenhumor rundt det hele. Gi folk en påminnelse om at det er greit at ikke alt er på stell hele tiden, rett og slett.

Marit har lyst til å hjelpe dem som har samme tankegang som hun selv hadde for et par år tilbake. Alle hun fulgte på sosiale medier hadde det så ryddig og fint rundt seg, mens hun selv slet med å få det hele til å gå rundt. Hun prøver å belyse et alvorlig tema med humor på sine egne kanaler.

– Jeg vil ikke være en del av det presset, og da er det viktig å vise det ekte livet, mener hun.

Før var Marit opptatt av at det skulle legges ut fine bilder. FOTO: Privat

– Polert virkelighet

Professor ved Norges Idrettshøgskole, Jorunn Kaiander Sundgot Borgen, forteller at hovedtrykket når det gjelder kroppspress kommer fra sosiale medier. Det handler først og fremst om tilgjengelighet, ifølge henne.

– De aller fleste eksponeres for dette i hele sin våkne tid av døgnets 24 timer. Vi eksponeres for hva som er idealet, enten det er kropp, livsstil eller adferd. Mye av det vi eksponeres for er også retusjert og uekte, og er en polert virkelighet som skaper et urealistisk inntrykk av hvordan man bør og kan bli utseendemessig, sier professoren.

LES MER: Hvem blir norsk ungdom inspirert av? Svarene overrasker NTNU-forsker

Hun peker på at mange mangler det nødvendige filteret for å ekskludere bort destruktiv informasjon.

– De mangler den viktige evnen til å velge å ikke følge det som bidrar til å påvirke eget forhold til kropp, utseende og egenverd negativt. Det er noen som evner å bruke det andre opplever som kroppspress som noe motiverende, men disse er ikke blant majoriteten, forklarer Sundgot Borgen.

LES MER: Ellos får kritikk for influenser-reklame: – Et eksempel på hvordan fettfobien sprer seg

– Mange sier takk

For en tid tilbake ble Marit spurt om hun ville være en del av det «Mammabanden», nå «Foreldrebanden», som har over 78.000 abonnenter på Snapchat.

– Jeg gjestet kontoen for første gang den første mandagen i lockdown. Da fikk jeg vist mitt ekte, herlige og kaotiske lockdown-liv, sier Marit og ler.

– Det ble begynnelsen på noe fantastisk. Da jeg ble spurt om å være fast inventar, var jeg ikke tung å be, fortsetter hun.

LES MER: TV-profilen kaster seg over ny trend: – Jeg skal bli sølvmus, og det skal være dødssexy

Ukentlig mottar Marit gode tilbakemeldinger, både via «Foreldrebanden» og sin egen Instagram-konto med 12.000 følgere.

– Det er skummelt og artig at det er så mange som følger meg, men det viser at det jeg legger ut gir dem noe. Mange sier også takk for at jeg hjelper dem. Det hjelper meg veldig igjen.

Publisert: 02. mars 2021, 19:00