Skamklipt hos frisøren? Dette er rettighetene dine Felt noen tårer etter at klippen ikke ble helt som ønsket? Eller at den nye hårfargen ble helt bom? Da kan du faktisk klage. Og slik kan du miste reklamasjonsretten. Publisert: 13. juni 2021, 19:00

Da Tonje Kildal så seg i speilet etter en tur hos frisøren, måtte hun sende inn en klage. FOTO: Privat

– Først fikk jeg tilbud om ny klipp, men det ville jeg ikke ha, heldigvis fikk jeg pengene tilbake, forteller Stavanger-student Tonje Kildal.

Da frisøren var ferdig med klippen, tenkte ikke Kildal så nøye over resultatet. Ikke før hun kom hjem. Da forsto hun raskt at håret var svært ujevnt klippet. Nå har hun vært hos en ny salong som fikk ryddet opp i det hele.

– Det var kjipt fordi man forventer jo at håret ikke skal bli skjevt, men det ordnet seg, og nå er jeg veldig fornøyd med håret.

Hun hadde ikke klaget om hun hadde vært nødt til å snakke direkte med frisøren. Det hadde vært for flaut og ukomfortabelt. Derfor var det helt ypperlig at hun kunne sendt inn en elektronisk klage til frisørkjeden.

Forsøker du å rette opp i hårklippen - enten selv eller hos en annen frisør, kan du miste reklamasjonsretten, understreker Forbrukerrådet. FOTO: Privat

Dette er rettighetene dine

Caroline Skarderud er fungerende leder for forbrukerveiledning i Forbrukerrådet og har oversikt over hva kunden har rett til å klage på.

– Du kan reklamere på klippen, og frisøren skal da forsøke å rette den opp – uten at du må betale mer. Hvis du prøver å ordne opp selv, eller slipper til en annen frisør, kan du miste reklamasjonsretten din. Prisavslag kan også være et alternativ, informerer Skarderud.

Om det oppstår uenighet, forklarer lederen at du bør klage skriftlig til salongen. Dokumenter gjerne med bilder, og be om svar innen 14 dager. Hvis dere ikke blir enige, kan du klage til Forbrukertilsynet.

– Er det andre rettigheter som gjelder om du klipper deg hos billigkjeder?

– Nei, rettighetene forbrukeren har er de samme hos alle frisører.

– Først og fremst må frisøren få en sjanse til å rette opp, uten at kunden skal måtte betale ekstra for det, mens prisavslag er et alternativ om det er det beste for begge parter, sier fungerende leder for Forbrukerveiledning, Caroline Skarderud. FOTO: Forbrukerrådet

220 henvendelser

Ifølge Forbrukerrådet har du alltid rett til å si at du ikke er fornøyd. Skarderud oppfordrer til alltid å si ifra om ting ikke blir som avtalt.

– Vær tydelig på hva du ønsker på forhånd og lytt til frisørens innspill, slik at dere er enige om hva som er ønsket resultat før klippen.

Hun forteller at de titt og ofte får henvendelser fra folk som har vært hos frisøren.

I løpet av 2020 mottok Forbrukerrådet totalt 220 henvendelser om personlig pleie. Den kategorien omfatter også tjenester som øyenbryns- og vippebehandlinger, neglebehandlinger og lignende.

– Det er viktig å være klar over at man har rettigheter, også når man går til frisøren.

Urealistiske forventinger

Det at forbrukeren burde være mest mulig konkret i forkant av frisørtimen, mener også Vivian Jacobsen er essensielt for best mulig resultat. Hun er leder i Frisørenes Fagforening.

– Det viktigste er at begge parter har en god dialog på forhånd, men blir det feil, er det naturlige å gå tilbake igjen og få det rettet opp.

Lederen kan også fortelle at de aller fleste frisører får opplæring i å takle slike situasjoner.

– Det avhenger fra salong til salong hvor grundig opplæringen er, men det er vanlig med tydelige rutiner for hvordan tilfeller som dette skal håndteres, sier Jacobsen.

Vivian Jacobsen er leder i Frisørenes Fagforening og kan informerer om at kundeklager er et hett diskusjonstema i bransjen. FOTO: Privat

Jacobsens beste tips til frisører er å alltid være sikre på hva kunden ønsker. Deretter være ærlig, og tydelig, på hva som lar seg gjøre og hva det vil koste.

– Det kan ofte oppstå misforståelser. For eksempel om kunden ikke vet at det gjerne krever mer enn én tur til frisøren om man ønsker å gå fra brunette til blondine.

Det er spesielt krevende å tilfredsstille kunder med urealistiske forventninger.

– Det kan være tilfeller hvor kunden har sett en frisyre på en blogg eller en anerkjent Instagram-profil. Håret på slike bilder kan jo være redigert, eller egentlig en parykk, og det skaper urealistiske forventinger hos kunden, sier Jacobsen og legger til:

– Men det er absolutt positivt at kunder har retten til å klage, for frisøren skal jo gjøre en best mulig jobb. Det handler bare om å ha en best mulig dialog også.

