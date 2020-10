Livsstil studier Må du ha spisse albuer for å få en god karriere? Ikke nødvendigvis Du tenker kanskje at de med stort ego og spisse albuer får de beste jobbene. Slik er det ikke nødvendigvis, viser stor studie. Publisert: 24. oktober 2020, 15:00 Line Pevik

Er det de kalde, ufølsomme og egoistiske som gjør det best i arbeidslivet? FOTO: NTB (illustrasjonsfoto)

En stor amerikansk studie konkluderer nemlig med at ubehagelige personlighetstrekk ikke gir noen fordeler i kampen om makt.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS, og også omtalt hos forskning.no.

Kald, ufølsom og egoistisk

Studien ved Berkeley Haas School of Business har pågått i en periode mellom 2014 og 2018, der personligheten til 457 universitetsstudener er blitt kartlagt.

Da forskerne etter fire år sjekket hvordan det sto til med studentene, viste det seg at selv ikke i hensynsløse organisasjonskulturer ga trekk som det å være konfrontasjonssøkende, kald, ufølsom og egoistisk noe fortrinn i karrieren.

LES MER: Derfor bør du være på LinkedIn

LES MER: «Hvor mye betyr karakterene når jeg skal få meg jobb?»

Utelukker ikke at det likevel fungerer

Selv om studien viser at personer med det som regnes som mer positive personlighetstrekk kan gjøre suksess, avviser den ikke at kynisme også kan gjøre det, ifølge professor emeritus Helge Hvid ved Center for Arbejdslivsforskning ved Roskilde Universitet.

– De viser at folk som oppfører seg som idioter, ikke nødvendigvis har mer suksess. Men egentlig viser de bare at personlighet ikke har noen betydning. Det er den mest nærliggende konklusjonen, sier han til nettstedet, og understreker at hvilke personlighetstrekk som fungerer best avhenger veldig av sammenhengen.

– Hvis man arbeider med mennesker, krever det en viss porsjon empatiske evner. Men hvis man arbeider med finans, hvor det er veldig individuelle prestasjoner og mye klarere mål, kan man bestemt oppnå suksess ved å være veldig selvhevdende.

Publisert: 24. oktober 2020, 15:00