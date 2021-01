Livsstil Trening Savner du treningsstudioet? Her er 5 øvelser du kan gjøre hjemme Gruppekoordinator og -instruktør Thale Tremoen viser deg øvelsene du enkelt kan gjøre på 15 minutter. Publisert: 09. januar 2021, 11:00 Synne Mauseth

Instruktør Thale Tremoen viser hvordan du kan få ei god og effektiv treningsøkt også hjemme. FOTO: 3T

– Det viktigste er at du får gjennomført ei god økt, alt er bedre enn ingenting! Bruk ei matte, eller en håndduk om du ikke har, og finn fram et par ullsokker. Det er et godt utgangspunkt, og alt du trenger.

Det sier Thale Tremoen, som er gruppekoordinator og gruppeinstruktør på 3T-sentre i Trondheim.

På forespørsel fra Trd.by har Tremoen satt sammen et program du enkelt og greit kan gjøre hjemme.

«Amrap 15»

«Amrap» står for as many rounds or repetitions , forklarer Tremoen. For denne økta er målet å rekke så mange runder, med fem ulike øvelser, som mulig på 15 minutter.

– 15 minutter kan være akkurat passe, og alt er bedre enn ingenting. Fem øvelser er også overkommelig - de er lette å huske, og du kan eventuelt skrive dem ned på en liten post it-lapp.

LES MER: Gjør du disse «Instagram-øvelsene»? PT-ene er uenige om effekten

Under normale tilstander jobber Tremoen med gruppetimer på treningssenterkjeden 3T i Trondheim. FOTO: 3T

Disse fem øvelsene gjør du så mange ganger du rekker, på 15 minutter:

#1.

20 repetisjoner air squat - knebøy uten ekstra vektbelastning.

#2.

18 repetisjoner hofteløft med leg curl - her kommer ullsokkene inn! Løft hoftene, skli ut med beina, for så å trekke dem inn igjen.

#3.

16 repetisjoner mountain climbers - stå i planke for så å trekke inn ett og ett bein så raskt du får til, med eller uten ullsokkene.

#4.

14 repetisjoner burpees - kan gjøres med ulike variasjoner, som å hoppe ut i planke, med eller uten spensthopp.

#5.

12 repetisjoner butterfly situps – ligg på ryggen med fotsålene mot hverandre, og jobb deg helt opp i sittende stilling

LES MER: Dette gjør snus med treningsøkten din

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.

Publisert: 09. januar 2021, 11:00