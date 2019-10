Sanna (31) vil ha mer mangfold i skjønnhetsbransjen

– Som norskpakistaner følte jeg ikke at jeg så noen jenter jeg kunne sammenligne meg med da jeg var yngre, sier Sanna Khursheed fra Stavanger.

Ved siden av sin daglige jobb som siviløkonom i Direktoratet for økonomistyring, tar 31-åringen også sminkeoppdrag, og holder kurs og foredrag om sminke. Blant annet var hun makeup-ansvarlig under årets Utopia og har sminket flere kjendiser.

Hun har også over 23.000 følgere på Instagram. Der viser hun fram sminketeknikker, særlig for jenter som ikke er etnisk norske. Ofte insisterer Khursheed på å bruke modeller med utenlandsk bakgrunn på oppdrag hun får.

– Målet mitt er inkludering i skjønnhetsbransjen. Når jeg holder sminkekurs, er spørsmålet jeg oftest får om hvor deltakerne kan finne riktig farge på sminken. Mange hamstrer i utlandet og tar med hjem. Jeg ønsker å kaste lys over dette, og bruke den påvirkningskraften jeg har overfor bransjen til å få et større utvalg i Norge, sier Khursheed.

Ble kalt «pizzatryne»

Hun husker selv da hun som tiåring ble kraftig plaget av akne. Hun ville dekke til kvisene, men det var ikke så lett.

– Jeg kunne jo ikke gjøre som venninnene mine, og bare finne en foundation på H&M. Den gjorde jo at jeg bare så grå og lilla ut. Det fantes ikke mye sminke for sånne som meg i butikkene.

På ungdomsskolen ble hun mobbet både for kvisene og for ekstra hårvekst, og fikk slengt ord som pizzatryne og gorilla etter seg. Når hun hører om jenter i 13–14-årsalderen som føler de må sminke seg, reagerer hun. Selv er hun nå like fornøyd med seg selv både med og uten sminke. På Snapchat kan hun gjerne vise fram en kvise hvis hun får en.

– Jeg skal besøke ungdomsskoler for å lære jenter at sminke kan være veldig kjekt og gøy å leke med, men hvis man har vondt inni seg, må man gjøre noe med det først. Det kan man ikke sminke bort. Det er viktig å ha et sunt forhold til sminke, og være komfortabel både med og uten, sier hun.

Droppet Oslo

Khursheed elsker å være aktiv på sosiale medier, og å jobbe med hobbyen sin. Likevel understreker hun viktigheten av å ha en utdannelse i tillegg. Selv har hun tatt en mastergrad i siviløkonomi, og viser ofte frem jobbhverdagen på sosiale medier.

– Jeg er også glad for at jeg ikke startet med Instagram-kontoen før jeg var 28. Kanskje er jeg derfor litt mer moden enn mange andre influencere, klarer å stå imot kroppspress, og vant til å tenke business. Når jeg sier hva jeg jobber med, opplever jeg å få anerkjennelse og respekt, og får flere typer oppdrag, sier hun.

En stund ville hun ta permisjon fra jobben, og flytte til Oslo for å drive med sminke på heltid. Så trakk hun permisjonssøknaden.

– Jeg fant ut at jeg ville være i Stavanger, og fremme byen min ved å skape flere eventer her. Man må være med å lage liv i byen! Jeg føler også at folk begynner å forstå viktigheten av mangfold, og å få jenter med en litt annerledes bakgrunn inn i skjønnhetsbransjen.

Byas har tidligere skrevet om hvordan Khursheed begynte å sminke seg fordi hun var mye hjemme på grunn av fibromyalgi.

– Det gir meg kjærlighet og energi å drive med dette, og får meg til å tenke mindre på sykdommen jeg har. Da Instagram-kontoen min ble hacket for en stund siden, tenkte jeg på å gi opp. Men det gikk ikke. Jeg er «meant to do this!».

