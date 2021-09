Livsstil Ungdom Bind og tamponger kan bli gratis på videregående skoler – Sanitærprodukt for jenter er like elementært som tørkepapir på toalettet, sier fylkesordføreren. Publisert: 29. september 2021, 09:55 Tone Pedersen

Rogaland kan få på plass en prøveordning med gratis sanitærprodukter på videregående skoler.

Ungdommens fylkesråd i Rogaland ønsker å gjøre som i Skottland og Frankrike - og i Forsvaret - og gjøre bind og tamponger gratis, melder NRK Rogaland.

Håpet er å få til et prøveprosjekt som skal vare i to år: Gratis sanitetsprodukter for elever mens de er på skolen.

– Dette er viktig for at jenter skal føle seg komfortable på skolen, seier medlem i ungdommens fylkesråd Maria Førsvoll til NRK Rogaland.

Det kan også være med på å få ned fraværet på grunn av mensen, og være til økonomisk hjelp, ifølge Ungdommens fylkesråd - som foreslår at 700.000 kroner blir satt av til prosjektet i Rogaland fylkeskommunes budsjett for 2022.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) støtter forslaget - og forventer at det blir vedtatt:

– Vi tenker at sanitærprodukt for jenter er like elementært som tørkepapir på toalettet, sier hun til NRK Rogaland.

Hva skjer nå?

Ungdommens fylkesråd skal diskutere saken onsdag denne uka

Blir det vedtatt, skal saken opp til behandling i opplæringsutvalget 5.oktober.

Endelig svar kommer i fylkestinget i desember, da statsbudsjettet for neste år blir klart.

