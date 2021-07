Livsstil Ung Bekymret for at stadig flere unge får syreskader Sure drikker som brus og energidrikker får skylda. Publisert: 04. juli 2021, 11:00 Line Pevik

Syreskader på tennene til unge blir stadig vanligere. Sure drikker får mye av skylda. FOTO: Frank May/NTB

Senest denne uka kunne VG fortelle at Kiwi dumper prisen på sukkerfri cola, og at de like etter fikk følge av konkurrentene - for å motvirke grensehandel.

I tillegg har salget av både energidrikker og brus generelt skutt i været, og ifølge Forbrukerrådet drikker halvparten av unge mellom 10 og 18 år energidrikk.

Dette gjør tannleger bekymret, skriver forskning.no.

Økende problem

Allerede for to år siden uttrykte Den norske tannlegeforening bekymring for syreskader på tenner til unge. Siden den gang har syreskader på tenner til barn og unge fortsatt å bli et økende problem.

– De siste 15 årene har vi sett en økning i forekomsten av syreskader. Det skyldes primært inntak av sure drikker. Ikke bare energidrikker, men også sukkerfrie leskedrikker. I tillegg til vanlig brus, med eller uten sukker, kan det kan være Farris tilsatt lime, eller andre typer vann med smak, sier Aida Mulic, seniorforsker ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) til forskning.no.

– Uheldig med stadig nipping

Selv om omfanget av syreskadene stadig ser ut til å øke, har vi fått færre hull i tennene. Fokus på kosthold, bruk av fluor og jevnlige tannlegebesøk har bidratt positivt. Men hull i tennene og syreskader forårsakes altså av ulike ting.

Det å kombinere energidrikk med trening, er ingen god ide, ifølge Mulic. Når du trener og svetter, blir du tørr i munnen, og spytt virker nøytraliserende på drikkene. Det samme gjelder stadig nipping til syrlig drikke mellom måltidene.

Det betyr likevel ikke at du kun må drikke vann resten av livet for å ha god tannhelse - seniorforskeren påpeker at det er greit med syrlige drikker av og til - alt med måte!

Publisert: 04. juli 2021, 11:00