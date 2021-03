Livsstil Antibiotikaresistens Drikker du mye lettbrus? Det kan være dårlig nytt for tarmen din Laboratorieforsøk viser en uheldig virkning av kunstig søtstoff på tarmbakterier. Publisert: 27. mars 2021, 19:00 Line Pevik

En australsk studie viser sammenheng mellom kunstige søtstoffer og resistente bakterier i tarmen. FOTO: Berit Roald

Sukkerfri brus, tyggis, yoghurt og godteri inneholder alle kunstige søtstoffer, og helseeffekten av disse stoffene har vær omdiskutert i en årrekke.

En australsk studie viser nå en sammenheng mellom kunstige søtstoffer og resistente bakterier i tarmen, skriver Danmarks Radio.

Bakterier motstår effekt av antibiotika

De nye funnene tyder på at disse søtstoffene påvirker tarmbakteriene våre på en uheldig måte, skriver Forskning.no som også har omtalt studien.

Resistente bakterier er motstandsdyktige mot noen former for antibiotika, og de kunstige søtstoffene ser ut til å gi flere slike bakterier i tarmen.

– Hvis du får i deg kunstige søtstoffer hver dag eller annenhver dag i 30 år, kan det kanskje ha en effekt på bakteriene i din tarm, sier professor Hanne Ingmer. FOTO: Berit Roald

Ifølge Store medisinske leksikon er antibiotikaresistens nå et reelt og alvorlig problem som øker raskt og er en stor utfordring for helsevesenet. En global resistens kan føre til at infeksjoner blir mer langvarige, alvorlige og også dødelige.

Avhenger av mengde

Professor Hanne Ingmer ved Universitetet i København forsker på resistente bakterier. Hun sier til Danmarks Radio at det ikke er grunn til bekymring om du drikker lettbrus med kunstige søtstoffer en gang i blant. Men:

– Hvis du får i deg kunstige søtstoffer hver dag eller annenhver dag i 30 år, kan det kanskje ha en effekt på bakteriene i din tarm, sier Ingmer til DR.

