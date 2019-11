Slik får du treningsmotivasjon i høstmørket

Føler du at motivasjonen dabber av nå som det blir kaldere og mørkere? Da finnes det grep du kan ta!

– For å kunne skape motivasjon er det lurt å sette seg mål som faktisk betyr noe, slik at det å gjøre en innsats medfører noe positivt - for deg selv. En gevinst. Det kan være noe materialistisk eller noe personlig, som å passe inn i gamle klær eller mestre en gitt vekt for en gitt øvelse, forklarer Sandra Jokic.

Lenger ned i artikkelen gir Sandra deg sine fem beste motivasjonstips!

– All bevegelse er bra bevegelse

– Har du selv opplevd å bli mindre motivert til å trene når høstmørket kommer?

– Nei, heller tvert imot! Jeg har alltid hatt mine beste treningsperioder på denne tiden av året da det ikke er fristende sol og varme ute! Gode treningsrutiner nå om høsten får man mye igjen for gjennom julen og inn i det nye året.

– Hva er dine beste triks for å holde treningsmotivasjonen oppe, som du bruker selv?

– Jeg motiveres av de kloke valgene jeg gjør hver dag. Jeg spiser mat som jeg vet gjør kroppen min godt, og jeg koser meg med sjokolade når jeg har lyst på det. Jeg vet at ingenting er krise eller hastverk, så jeg bruker aldri tid på å angre på noe jeg alt har spist eller ergre meg over at det ikke ble trening - for det er det lange løp som gjelder.

Jokic forklarer at hun får motivasjon av å gjøre sitt beste. I tillegg har fitness-utøveren en leveregel der hun bare skal gjøre ting som hun liker å gjøre!

– Jeg trives med å være i en grei helårsform og velger derfor automatisk bra mat og kommer meg på trening - nettopp fordi den totale gleden av det er så stor og gir meg så mye godt.

– Men så vet jeg også at all bevegelse er bra bevegelse! Det er ikke slik at en må på treningssenter for å trene. Bare det å sette på musikk i stua og danse vil gjøre at du forbrenner mer enn om du ikke hadde danset den dagen. Det å stå i stedet for å sitte vil også medføre at man forbrenner mer.

Tenk helårskroppen!

Mange har «sommerkroppen» som sitt store prosjekt, men Sandra presiserer at et godt grunnlag året rundt er det viktigste.

– En stor feil mange gjør er å begynne for seint hvert år, så sent at man aldri kommer skikkelig i gang før sommeren er der og grilling, sol og sosialt samvær står i fokus. Jo mer muskelmasse man har, desto høyere forbrenning har man også. Det betyr at du med muskelmasse forbrenner mer i det daglige, som også gjør at du kan spise mer uten å legge på deg og dermed blir enklere å holde «helårskroppen».

– Hva med dem som liker å trene ute?

– Det er vanskelig for meg å svare på da jeg aldri har vært fan av å løpe ute, eller inne for den saks skyld. Men de som liker det er nok også kjent med endorfin-festen etter en god løpeøkt. Det kan jo være en motivasjon i seg selv, uansett når på året. Kle deg godt, løp nye veier, løp med lykt, gjør intervaller fremfor lange distanser. Eller delta på gruppetimer og test innendørs løpetrening. Det finnes mange senter som tar en lav månedspris uten binding om man ikke behøver mer enn en mølle for å gjennomføre treningene sine.

Sandras fem motivasjonstips

1. Finn en god grunn til å gjøre det du gjør!

2. Vær bevisst på hva det faktiske målet er til enhver tid, da er det mye enklere å ta valg som er i tråd med dine verdier og det faktiske målet. Still deg selv spørsmålet «hva er det jeg skal motivere meg selv for?» og bryt det ned. Er det vektnedgang? Maratonløp? Holde en helårskropp? Bygge muskler? Har du tidsfrist som gjør at du må jobbe konkret mot målet eller er det ikke så nøye når det blir nådd - så lenge det jobbes i mot det!

3. Du må ha et stort nok ønske om å nå målet. Det må bety noe for deg, for at det skal være verd å gjøre det som må til for å nå det. Et halvhjerta mål som egentlig ikke er så viktig for deg vil bare medføre dårlige følelser som det å ikke lykkes.

4. Sette pris på de små tingene. Være stolt av deg selv når du tar de fornuftige valgene som er i tråd med verdiene dine og fører deg ett steg nærmere målet ditt. Det er utrolig mye du kan gjøre i løpet av en dag, i form av rette valg, som kan være en motivasjon i seg selv. Sett pris på all fremgang!

5. Du må synes at det er gøy på veien! Det finnes mange veier til mål, så finn en aktivitet du trives med som tar deg dit du skal. Et nytt treningsprogram kan også være en motivasjons-boost til å fortsette treningen!

