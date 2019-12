Før tørket de fleste klærne sine ute. Nå viser en spørreundersøkelse gjort av strømselskapet Fjordkraft at halvparten av oss tørker klær inne. Det skriver forskning.no.

Undersøkelsen viser at unge mellom 18 og 29 år er ivrigst på å tørke klær på soverom og i stue.

Soverommet er imidlertid ikke et lurt sted å tørke klærne...

Generelt kan det å henge opp klesvasken innendørs gi for høy luftfuktighet i boligen din - som igjen kan øke risikoen for astma og allergier.

– Hvis du ikke har andre steder å tørke klærne enn inne, bør du unngå soverommet som tørkested. Det fordi det er et rom hvor mange oppbevarer klærne sine og hvor støv lagres lett, sier fagsjef for inneklima i Norges Astma og Allergiforbund, Kai Gustavsen.

I tillegg er det ofte kjøligere på soverommet enn ellers i boligen. Når du tørker klærne på soverommet, tilføres mye fukt og fuktig luft kondenserer på kalde flater.

Gustavsen anbefaler heller at du tørker klærne i en tørketrommel, eller at du henger klesvasken på en balkong eller i nærheten av et vindu i luftestilling. Badet er også et godt alternativ, da det her som regel er både avtrekk og varme.

I tillegg bør du lufte jevnlig, samt sørge for at ventiler og vinduer fungerer som de skal, skriver forskning.no.

LES OGSÅ: