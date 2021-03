Livsstil Alkohol Nå kan det komme helseadvarsler på øl, vin og sprit I sin nye alkoholstrategi legger regjeringen opp til å innføre advarselsmerking på alkoholdrikke. Samtidig skal tidlig innsats mot alkoholproblemer styrkes. Publisert: 11. mars 2021, 11:41 NTB

Tobakk har lenge vært merket med helseadvarsler, som på disse pakkene holdt opp av helseminister Bent Høie. Nå kan alkoholholdig drikke stå for tur. FOTO: Vidar Ruud / NTB

– Det er ikke et skarpt skille mellom bruk og skadelig bruk av alkohol, og dette har vi et ansvar for å formidle. Vi vil derfor foreslå å innføre krav til advarselsmerking på alkoholholdig drikk i Norge, sier helseminister Bent Høie (H).

Torsdag ble den nasjonale alkoholstrategien for perioden 2021 til 2025 lagt fram.

Nå kan det komme advarsler på alkoholholdig drikke. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Her følger regjeringen opp Stortingets vedtak fra november 2018 der det ble flertall for Ap, Sp og KrFs forslag om å innføre merking av alkoholholdig drikk med helseadvarsler om alkoholbruk under graviditet og i forbindelse med kjøring.

Høyre, Frp og Venstre stemte mot forslaget den gang.

