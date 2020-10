Livsstil Ensomhet Psykologen: 9 tips i møte med ensomheten Kjenner du på ensomheten? Psykologspesialisten gir deg tips til hvordan du kan møte den. Publisert: 27. oktober 2020, 18:47 Synne Mauseth

Litt som at sult kan markere mangel på mat, kan ensomhet markere mangel på kontakt og fellesskap med andre. FOTO: NTB (illustrasjon)

Mange skammer seg over å føle seg ensom, men ensomhet er en normal følelse de fleste kjenner på i ulike situasjoner og faser i livet.

Psykologspesialist Elisabeth Gusdal ved Sit Psykososiale helsetjeneste gir har gitt Trd.by tips til hvordan du kan møte den:

#1: Prøv å finne ut hva ensomheten handler om

Er det en reell mangel på venner og et miljø, eller handler det mer om en opplevelse av å ikke høre helt til, være annerledes eller ha mindre verdi enn andre? Det spiller en rolle for hvordan problemet håndteres.

#2: Se ensomhet som uttrykk for et behov

Ensomhet er en normal følelse de fleste kjenner på i ulike situasjoner og faser i livet. Prøv å se ensomheten som uttrykk for et behov du kjenner på, fremfor en feil hos deg selv. Litt som at sult kan markere mangel på mat, kan ensomhet markere mangel på kontakt og fellesskap med andre.

#3: Ikke vær redd for nye ting

Student? Denne tiden kan være spesielt utfordrende. Noen er heldige og finner tilhørighet med en gang, mens andre må bruke bruke litt lengre tid på å finne sitt miljø. Prøv å utfordre deg selv til å sjekke ut nye ting og møte opp. Ikke gi opp!

#4: Bruk sosiale medier på en konstruktiv måte

Å scrolle på sosiale medier kan være en smertefull aktivitet når du føler deg ensom. Andre ser ut til å ha det morsomt, mens du savner noen. Sosiale medier kan på en god måte brukes som en vei til kontakt med andre via arrangementer, chat og interaktive spill.

#5: Intet våger, intet vinner

Tidligere erfaringer skaper forventninger som du tar med deg i møte med andre. Troen på at du blir godt mottatt eller frykten for ny avvisning vil ha noe å si for hvor trygg du er på deg selv og andre. I frykt for å bli avvist, kan du ubevisst trekke deg unna andre.

Det kan kjennes skummelt ut å være sårbar, men husk at en vond følelse trenger en ny opplevelse for å helbredes.

#6: Øvelse gjør mester

Prøv å utfordre denne frykten, og gi andre en sjanse til å bli kjent med deg.

Å øve på små kontaktpunkter i hverdagen kan øke trygghet og gjøre det mindre skummelt å bli kjent med andre.

#7: Tenk på å ta initiativ selv

Husk at mange andre også kjenner på ensomhet, og mange vil være takknemlige for at du inviterer dem med eller slår av en prat. Å bidra i andres liv gir en god følelse og bygger fellesskap.

#8: Slipp fasaden

Vonde hemmeligheter, høye krav til deg selv og statusjag skaper avstand til andre. Det gir grobunn for ensomhet og det å være sammen med andre kan bli slitsomt. Å finne fellesskapet i hverandre «bak fasaden» kan være en god kur mot ensomhetsfølelser og forestillinger om at alle har det bedre enn deg.

#9: Ikke vær redd for å be om hjelp

Søk hjelp hos andre dersom du står fast i en vond livssituasjon. Det kan være en person du stoler på eller en profesjonell hjelper.

Gusdal peker også på at det å forsøke å akseptere og skape en toleranse for å kjenne på ensomhetsfølelser er en god ferdighet å øve opp. I de tilfellene der ensomheten dominerer livet, kan dette imidlertid bli en smertefull tilstand man trenger tid på å løse opp i.

