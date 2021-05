Livsstil Forskere avviser myte om unge som røyker Er du en ung røyker, har du høyere risiko for mange sykdommer allerede i ungdommen. Publisert: 14. mai 2021, 19:00 Line Pevik

Røyking kan både gi akutte skader mens du er ung, og varige skader som kroppen ikke klarer å reparere igjen, ifølge forskere. FOTO: Shutterstock

Men det lønner seg å slutte, jo tidligere jo bedre.

Danske forskere konkluderer med at det ikke er ufarlig å røyke, så lenge man slutter før man blir 30 år. Det skriver Forskning.no.

For selv om du slutter som 30-åring, er risikoen for å dø av lungekreft nesten dobbelt så høy, sammenlignet med ikke-røykere.

Avviser myte

Er du kvinne, er det dessuten en økt risiko på 5 prosent for å dø innen tolv år etter røykestoppen - altså i en ung alder sammenlignet med de som aldri hadde røykt.

En av forskerne bak studien, Charlotta Pisinger sier at mange fortsatt, og da særlig unge, tror at hvis du slutter å røyke før du er 30 år gammel, så får det ingen helsemessige konsekvenser. Dette stemmer ikke, påpeker hun:

Røyking kan både gi akutte skader mens du er ung, og varige skader som kroppen ikke klarer å reparere igjen.

Røyking i ungdommen kan også påvirke kvinners fruktbarhet og menns potens, slik at man kan få problemer med å få barn.

Aldri for sent å slutte

Forskerne slår fast at det alltid lønner seg å slutte å røyke - og det er viktig at det skjer så tidlig som mulig.

– Alle studier konkluderer med at jo tidligere man slutter, desto mindre risiko har man for å bli alvorlig syk eller dø av røyking. Skaden hoper seg opp. Man bør heller stoppe mens man er 20 eller 25 enn å vente. Da kan man kanskje hindre alvorlig hjerte- eller lungesykdom tidlig i livet, eller at man ikke kan få barn, sier Pisinger ifølge Forskning.no.

