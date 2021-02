Livsstil Klær Gründerduo fra Sandnes: – Vi tror dette er fremtiden Rebecca Ribesen Sjølie og Lisa Ribesen startet plattformen «ReLi» for utleie av klær. De vil bidra til å endre norske klesvaner, og mener at det å leie klær er fremtidens garderobe. Publisert: 14. februar 2021, 19:00 Amanda Aalerud

Rebecca Ribesen Sjølie (25) og Lisa Ribesen (32) fra Sandnes satser på utleie av klær. FOTO: Privat

Rebecca Ribesen Sjølie (25) har alltid vært miljøbevisst og ønsket å gjøre en forskjell.

Etter å ha bodd flere år i Australia, oppdaget hun fordelene med å leie i stedet for å kjøpe klær, og så hvordan det var med på endre vanene til folk:

– I Australia er klesutleie et mye mer utbredt tilbud enn i Norge. I tillegg til å spare miljøet, kan man faktisk også spare mye penger.

Ville ta konseptet lokalt

Som en familiebedrift bestemte Rebecca seg for å starte et utleiekonsept fra Sandnes - sammen med stemor Lisa Ribesen (32).

I fjor lanserte de konseptet «ReLi», en nettside som tilbyr klesutleie til forskjellige anledninger for kvinner.

75 prosent av plaggene som leies ut er allerede brukte plagg. De har selv stått for utviklingen av nettsiden og tatt alle bilder selv. I tillegg har de eget renseri og systue.

– Vi har et stort utvalg av antrekk til «boss-ladies», de som stråler på jobb, til folk i skibakken, og til anledninger hvor du ønsker å pynte deg, forteller Sjølie.

Erfaring fra motebransjen

Ribesen er opprinnelig fra Uganda hvor hun drev egen klesbutikk i mange år. Hun har også en bachelorgrad i økonomi. Da hun flyttet til Norge for fire år siden, innså hun hvor mye penger hun brukte på klær.

– Jeg er veldig glad i klær. Det er noe med den følelsen det gir meg å gå i fine klær. Jeg ville ikke gi opp dette, og fant ut at å leie klær var en god og miljøvennlig løsning.

Gründerne bak selskapet «ReLi» gjør alt selv. Her står Lisa Ribesen modell for noen av klærne de leier ut. FOTO: Privat Målet vårt er å endre forbrukervanene til folk, og få de til å se gleden av å leie. Så om det tar litt lenger tid på grunn av en pandemi, så går det helt fint.

Behov for flere tilbud

Sjølie som også er utdannet geolog, mener dette er fremtiden innen klesindustrien. Slike bærekraftige utleieløsninger, vil ifølge 25-åringen bidra til å redusere miljøavtrykket for hvert plagg.

– Vi må ta valg som er bedre for planeten. Hver gang du bruker et plagg, reduserer du miljøavtrykket til det plagget. Derfor bør vi fokusere på gjenbruk i form av klesutleie, i stedet for å hele tiden kjøpe nytt.

Ifølge gründerne eier vi i gjennomsnitt 359 plagg per person i Norge, hvor en femdel av plaggene ikke blir eller sjeldent blir brukt.

– Det er et behov for flere utleietilbud, sånn at vi kan endre disse forbrukervanene, mener Sjølie.

Miljøet i fokus

– Vi er opptatt av å tenke på miljøet i alle aspekter. Vi velger samarbeidspartnere med bærekraft i fokus, slik at vi kan være en motpol til fast-fashion. I tillegg leveres plaggene i gjenbrukbare bagger, forteller gründerne.

«ReLi» tilbyr både leie av plagg for en anledning, eller bindingsfritt abonnement. Med abonnement kan du enten bytte ut plaggene én gang i måneden, eller beholde de videre til neste måned.

– Vi håper folk flest ønsker å benytte seg av månedsleie, da vi tror dette i størst grad vil være med på å senke impulskjøp hos forbrukere.

På nettsiden er det blant annet mulig å leie skiklær til slalåmbakken. FOTO: Privat

Lar seg ikke stoppe av korona

Gründerne forteller at responsen fra folk har vært veldig bra siden de lanserte tjenesten. Korona har heller ikke påvirket oppstarten av bedriften i alt for stor grad.

– Klærne bestilles via nettsiden vår og leveres rett på døren til folk, forklarer Sjølie.

De understreker derimot at etterspørselen kanskje ville vært større uten en pandemi.

– Folk har vært veldig interessert, men så er det jo korona. Folk er mye hjemme og lite på eventer og slikt.

Gründerduoen mener uansett at dette er et så viktig konsept og budskap for verden, at det ikke kan vente.

– Vi har troen på at dette er fremtiden, det er viktig å spre budskapet og normalisere leie av klær. Målet vårt er å endre forbrukervanene til folk, og få de til å se gleden av å leie. Så om det tar litt lenger tid på grunn av en pandemi, så går det helt fint.