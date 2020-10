Livsstil Helse Klovner i kamp-Aslak debuterer med bok viet angstkampen Etter å ha drevet et nettsted viet panikkangst i ti år, forfatterdebuterer nå Klover i kamp-medlem Aslak Hartberg – med en bok om å ta farvel til frykten. Publisert: 08. oktober 2020, 15:07 NTB

Musiker, komponist og lektor Aslak Hartberg forfatterdebuterer nå med en bok om hvordan ta opp kampen mot angst. FOTO: Heiko Junge / NTB

– Angst kan ødelegge livet, men er heldigvis lett å bli kvitt, hevder Hartberg, som er klar i talen om at åpenheten var helt avgjørende og en vei ut av angsten.

– Mitt beste råd er å lese og lære om hva frykt skyldes. Når man forstår hva som skjer i kroppen blir alt mindre skummelt, mer konkret, og lettere å bli kvitt, heter det fra den profilerte musikeren.

Han utkommer med debutboken «Farvel, frykt – fra redd for alt til klar for alt» på forlaget Cappelen Damm denne uken, hvor det lørdag er duket for Verdensdagen for psykisk helse.

Aslak Hartberg er kjent fra Klovner i kamp. FOTO: Heiko Junge / NTB

Der er temaet «Spør mer». Selv samlet Aslak Hartberg informasjon og kunnskap om panikkangst på nettstedet panikk.no.

Helt tilfeldig møtte han møtt psykolog Aksel Inge Sinding, som driver med eksponeringsterapi, i en barnebursdag. Det ble det bok av:

«Sammen legger de ut på en reise der Hartberg må møte sine største mareritt. Det blir opp- og nedturer, og ofte er han nær ved å gi opp. Når han kommer ut på den andre siden, føler han seg imidlertid som ett nytt menneske. Borte er fobiene, borte er bekymringene, og best av alt, borte er frykten for frykten», heter det i forlagets omtale av utgivelsen.

Aslak Hartberg slapp i forrige måned albumet «Scar» sammen med Thorbjørn Harr. Som Harr & Hartberg trår de til med tekster av Lars Saabye Christensen.

