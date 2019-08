Bør du trene med vekter eller apparater? Vi sjekket!

På treningssentre står treningsapparater på rekker og rad. De lover deg sterkere lår, armer, mage eller ben, og har ofte instrukser for hvordan. De fleste øvelsene kan en gjøre med egen kroppsvekt eller frie vekter. Men hva er egentlig best?

Vi spurte personlig trener ved Sats Elixia på Tasta, Jonas Andersen.

Han er helt klar på hva han mener er best, men har også forklaringer på hvorfor den andre type treningsform kan være bra for noen.

Sparer tid

– Personlig trener jeg med frie vekter fordi da får du trent støttemuskulaturen og du får en god kjernemuskulatur, sier Andersen.

Han gir et eksempel.

– Trener du knebøy trener du ben og hofter, men bruker du vektstang får du også trent rygg og mage i tillegg.

Hilde Anette Ebbesvik

Han viser hva som skjer om en bruker en maskin på samme øvelse. Da ligger ryggen til maskinen, og den trenger ikke jobbe.

Bruker du en maskin til det som tilsvarer en knebøy, bør du altså utføre ennå en øvelse for å trene ryggen.

Hilde Anette Ebbesvik

Det resulterer i at du må trene lenger for samme effekt.

– Du bør prioritere frivekter ved mindre du har veldig god tid, sier Andersen.

Større deler av kroppen

Trener du med frie vekter eller egen kroppsvekt, får du belastning på støttemuskulatur og de områdene på kroppen som gjør at du slipper å få skader, forklarer personlig trener.

Han er selv svært glad i slyngetrening, og viser en øvelse der du plasserer bena i slyngene, og holder hendene nede i gulvet slik at du står i planke. Så skal en trekke bena frem mot brystet, slik at en trener magen.

Hilde Anette Ebbesvik

Samme øvelse kan en gjøre på en maskin som er veldig populær på treningssenteret.

Her setter Andersen seg på det som ligner en stol, og tar tak i to seler som henger over skuldrene og bøyer seg fremover.

– Eneste gang du gjør denne øvelsen er når du skal opp av senga, sier han og konstaterer at det er en dårlig maskin.

Hilde Anette Ebbesvik

Armene er ikke i bruk, han sitter i ro med bena og det er kun et lite parti på magen som er i aktivitet.

Bedre holdning

Han viser også en øvelse der holder armene i slynga, har kroppen strak og drar deg opp mot slyngene.

– I slyngetrening må du ha en god holdning, og du lærer kroppen å ha denne holdningen også når du ikke trener, sier Andersen, og minner om hvor mange som har stillesittende arbeid der skuldrene og holdningen ofte faller bort.

Hilde Anette Ebbesvik

– Om du utfører den samme øvelsen med like vekter på en maskin og ved frie vekter, er det da forskjell?

– Helt klart. Det er tyngre med frie vekter for da må du også holde balansen.

Hilde Anette Ebbesvik

Sliter du med å komme på nye øvelser å gjøre med frie vekter, kan det å spørre de som driver treningssenteret, eller se på Youtube være et lurt sted å begynne.

Bedre enn ingenting

Men, for noen kan det å bruke apparater være nyttig. Spesielt om en er helt ny. Andersen påpeker at det kan være nyttig å komme i gang med apparater for å unngå skader. Når en er ny kan en utføre øvelsene feil slik at en belaster kroppen, som kan skade rygg og nakke spesielt.

Er du ny, anbefaler personlig trener at du får noen til å se på deg, og kan gi tilbakemelding på om du løfter vektene helt riktig.

Er du skadet, kan en maskin som isolerer øvelsen gjøre at du ikke løfter feil og unngår skade.

– Har du lite energi en dag, mener jeg også at det er bedre at du kommer deg på trening og får gjort noen øvelser med apparater enn at du ikke trener i det hele tatt.

Det finnes én bra maskin...

For dem som vil bygge markerte muskler, og har trent lenge, kan noen maskiner være nyttige.

De kan ofte gjøre at du får trent konsentrerte muskelgrupper, som noen kan ønske om de vil ha markerte muskler. Men da er det viktig å vite hva en holder på med, påpeker personlig trener.

– Finnes det en maskin du synes er bra?

– Ja, det er en maskin som er grei, sin tar på baksiden av bena, som er god om du har knetrøbbel, sier Andersen.

Hilde Anette Ebbesvik

Han viser maskinen der du ligger på magen, og løfter opp vektene ved hjelp av en stang som ligger bak på leggene. Musklene en trener i bena da, er vanskelig å trene med frie vekter. En får tatt dem i bruk gjennom markløft, men ikke like god som ved hjelp av denne maskinen.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.