Livsstil Interiør Da Sanne (24) kjøpte leiligheten sin, så den helt annerledes ut enn den gjør i dag Sanne Storesund Hansson fra Haugesund ble forelsket på visning. – Da jeg så terrassen var jeg solgt, sier hun. Publisert: 03. mai 2020, 14:00 Synne Mauseth

Sanne er fra Haugesund og studerer arkitektur ved NTNU. FOTO: Synne Mauseth

24-åringen flyttet til Trondheim sommeren 2017 – selv om det egentlig ikke var planen.

– Jeg visste ikke helt hva jeg skulle studere, og hadde vel egentlig en tanke om å bli tannlege. Plutselig kom jeg inn på arkitektur på NTNU, etter å ha glemt at jeg søkt. Da tenkte jeg at jeg måtte prøve det ut, sier Sanne og ler.

Sanne Storesund Hansson har blandet møbler og interiør fra Finn med møbler og interiør hun har arvet. FOTO: Synne Mauseth

Ble forelsket

Selv om det var tilfeldigheter som gjorde at hun til slutt havnet opp på arkitekturstudiet, angrer hun ikke på at hun tok sjansen.

Da Sanne overtok leiligheten var den helt hvit. Hun var fast bestemt på at hun skulle ha svart kjøkken da det skulle byttes ut. FOTO: Synne Mauseth Det var viktig for meg at kjøkkenet skulle være svart da jeg pussa det opp. Fra før av var hele leiligheten hvit, og det ble litt kjedelig.

– Jeg ble med en gang forelsket i faget. Jeg synes ikke det er noe problem å bruke mye tid på noe, så lenge man får være sosial samtidig. Det får man i dette faget – også i arbeidslivet, sier Sanne, som går i tredje klasse.

Etter et år i Trondheim kjøpte hun sin første leilighet like ved Høyskoleparken i Trondheim.

Mens flere av vennene hennes har dratt hjem på grunn av koronasituasjonen, har Sanne valgt å bli i Trondheim. Leiligheten har dermed blitt et slags plantehotell. FOTO: Synne Mauseth

– Visningen var en mandag i mai med skikkelig fint vær. Jeg husker det godt. Leiligheten var skikkelig lys - og da jeg så terrassen, var jeg solgt, sier Sanne og ler.

Fireromsleiligheten i femte etasje ble etter hvert Sanne sin, men da hun kjøpte den så den helt annerledes ut enn det den gjør i dag. På kjøkkenet er det revet en vegg for å få inn mer lys, og i gangen er det satt opp skillevegg for å få adskilt rommene.

Noe av kunsten har hun arvet, mens andre bilder er malet selv. FOTO: Synne Mauseth Jeg liker når det er clean, men med varme toner.

Flere forandringer

I gangen har Sanne lagt nytt gulv over det gamle.

– Selv om man bor i femte etasje, drar man med seg mye vann inn i leiligheten. Det er ikke så gunstig når man har parkettgulv, forklarer 24-åringen, som har kjøpt kokosfibermatter i metervare og tilpasset det til nytt gulv i gangen.

– Da jeg så terrassen var jeg solgt, sier Sanne, og beskriver den som det beste med å bo der. FOTO: Synne Mauseth

Leiligheten er fylt opp med både møbler fra Finn og som Sanne har arvet.

– Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Jeg liker når det er clean, men med varme toner. Jeg drar inn trematerialer overalt, og har vært bestemt på at jeg vil ha tretopp på kjøkkenet og trespiler. I tillegg var det viktig for meg at kjøkkenet skulle være svart da jeg pussa det opp. Fra før av var hele leiligheten hvit, og det ble litt kjedelig.

For å unngå slitasje på parketten har Sanne lagt kokosfibermatter som et eget gulv i gangen. FOTO: Synne Mauseth Jeg drar inn trematerialer overalt, og har vært bestemt på at jeg vil ha tretopp på kjøkkenet og trespiler.

Stor plass

Sanne bor sammen med to romkamerater i leiligheten. Noe av det beste med å bo der er leilighetens størrelse, ifølge Sanne.

– Det er digg å ha såpass mye plass at vi kan invitere masse folk på besøk. Her har vi både hatt store bursdager og julebord, sier Sanne.

Hemsen er kjekk å ha som gjesterom når man får overnattingsgjester. FOTO: Synne Mauseth

Den store hemsen gjør det også mulig å ha overnattingsgjester.

– Men hvis jeg må trekke fram det aller beste, så må det bli verandaen. Den er helt magisk, sier Sanne og smiler.

