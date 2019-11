– Vi menn må skjerpe oss litt og bli flinkere til å snakke sammen om det som er vanskelig, sier innehaver Kjetil Fevang og legger til:

– Vi må ta en årlig EU-kontroll av oss selv – både fysisk og psykisk.

Sammen med brødrene Morten og Anders driver han Brødrene Fevangs Barberstue i Stavanger.

– Vi startet dette engasjementet sammen med storebroren vår Thomas, som gikk bort i 2013. Han skulle vært her og fortsatt dette arbeidet med oss. Derfor har Movember-kampanjen blitt en viktig hjertesak Barberstua.

Årlig støttespiller

Movember har blitt arrangert hvert år siden oppstarten i Australia i 2003, og har gjort november til måneden der mange menn lar barten gro i solidaritet for kampen mot prostatakreft og testikkelkreft.

Brødrene Fevangs Barberstue har vært en årlig støttespiller for Movember-kampanjen siden 2011.

Fakta: Dette gjør Movember Foundation – Movember Foundation er organisasjonen bak Movember, som oppfordrer menn til å barbere vekk sjekk og bart før 1. november, for så å la hårveksten gro i løpet av måneden. – Movember Foundation jobber for bevisstgjøring rundt menns helse og samler inn penger til forskning og prosjekter innen prostatakreft, testikkelkreft, psykisk helse og forebygging av selvmord.

Vanskelige tema

– Vi har tid og anledning til å «drøse» med kundene våre under behandling. Det blir ofte en naturlig setting for å ta opp vanskelig tema. Vi har hørt mange viktige historier gjennom kundene våre, sier Fevang.

Han håper kampanjen og Barberstuen kan bidra til at menn blir flinkere til å snakke om vanskelige tema.

– Tilbakemeldingene vi får fra kundene er at vi opplyser om Movember og menns helse på en kul måte som får dem til å tenke seg om. Og det er nettopp derfor vi ønsker å være med å engasjere oss i dette.

Anders Minge

Movember-fest

Så langt denne måneden har Barberstua samlet inn rundt 114.000 kroner. Selv om november går mot slutten, er det fortsatt litt igjen av årets siste høstmåned.

– Vi håper at vi vil nå målet om 150.000 kroner innen utgangen av november, sier Fevang.

Lørdag arrangerer Barberstuen i samarbeid med Broremann Bar og andre aktører innen næringsliv og underholdning i Stavanger avslutningsfest, for å markere at Movember er over.

– Det kommer flere DJ’s, artister og vi skal ha stand. Da kan vi stusse bartene eller fjerne dunet som finnes på overleppene der ute.

Deler av omsetningen fra Movember-festen går til kampanjen.

