På festival? Her er 10 tips du gjerne ikke visste at du trengte

#1. Bestill returreisen (type buss eller tog) i god tid på forhånd. På vei hjem, er det ofte laaaange køer, den blir fort enda lengre om du ikke har bestilt i forveien.

#2. Skal du dele telt med noen, så holder det faktisk ikke med et tomannstelt. Det ser kanskje stort nok ut i butikken, men det blir veldig mye mindre når bager, soveposer og madrasser er på plass.

#3. Om du har med deg veldig mye og sliter med å få plass til puten, så kan du helt enkelt bare legge igjen hele puta hjemme. Ta med et putetrekk og putt en myk genser inni. Tar mye mindre plass og funker (nesten) like bra!

#4. Unngå trillekoffert. Inne på området er disse ganske håpløse. En bag man kan ha på ryggen, eller bare en sekk, er mer praktisk når man skal gå gjennom festivalområdet.

Scanpix

#5. Om det er meldt regn, så burde du ikke campe i bunnen av en bakke. Alt vannet renner nedover, og om det er mye jord der blir det som virket som en koselig plass å campe, fort til et gjørmehull.

#6. Plasser teltet ditt under et tre om det er mulig - Dette kommer til å gjøre at teltet ditt ikke blir så altfor varmt, og det er veldig greit når det regner. Dette gjør man selvfølgelig ikke om det er muligheter for lyn og torden.

#7. Pass på at campen din ikke er for langt unna toalettene. Når man har drikkeleker og må løpe på do konstant, så kommer du til å være veldig glad for at turen ikke er så lang. Ikke plasser teltet ditt for nærme heller (doene lukter etter hvert…)

Jon Ingemundsen

#8. Å drikke på en festival er et maraton, og ikke en sprint. Sprit og shots er med andre ord noe de fleste av oss burde droppe.

#9. Drikk masse vann! Både sola og alkoholen dehydrerer deg. Og slapp av: Du blir ikke edru av et glass vann. Hodet dunker bare litt mindre i morgen. Dette er årsaken.

#10. Sist, men ikke minst: Ikke ta med noe verdifullt. Smykker fra bestemor, dyre solbriller og lignende burde nok få lov til å ligge igjen hjemme.

Denne artikkelen er publisert på Byas tidligere, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.