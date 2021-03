Livsstil Sykepleie Anders (32) gir ut bok for å endre synet på sykepleiere Anders Christoffersen debuterer som forfatter med boken «En sykepleiers hverdag». – Jeg tenker mange kommer til å få seg en aha-opplevelse, sier Sandnes-mannen. Publisert: 06. mars 2021, 19:00 Eli Cleve

Anders Christoffersen jobber som sykepleier på legevakten, og fullfører legestudiet til sommeren. Nå debuterer han med boken «En sykepleiers hverdag». FOTO: Pål Christensen

– Det er kjempestas! Foreldrene mine er stolte, og har hjulpet meg å pakke de forhåndsbestilte bøkene.

Med 500 forhåndsbestillinger ga sykepleieren, som snart er ferdigutdannet lege, den aller første boken til sine foreldre.

Første opplag er trykket i 1500 eksemplarer, og budskapet er å knuse feil inntrykk og myter om sykepleieryrket.

Han tror ikke folk flest egentlig vet hva sykepleie går ut på.

– Jeg tenker mange kommer til å få seg en aha-opplevelse. Jeg belyser hvor stort ansvar, og stor arbeidsmengde vi egentlig har, via mine egne erfaringer.

«Det har vært litt av en jobb å få ut alle forhåndsbestillingene av boken», skriver Anders Christoffersen på Instagramkontoen @lean_mean_nursing_machine FOTO: Anders Christoffersen

Minecraft som smertelindring

I boken får vi følge Christoffersen gjennom ulike pasientmøter på nyfødtintensiven, sykehjem, legevakt, ambulanse og akutten.

I hvert kapittel tar han for seg utfordringene han har hatt, og viser spennet, ansvaret og variasjonen sykepleiere har.

– Enkelte tror sykepleiere gjør som de gjør, fordi vi er så snille og greie. Det er en misforståelse. Det er ikke snillhet, det er metoder!

Som et eksempel refererer han til en liten gutt i store smerter. Metoden han brukte på å avlede gutten, var å snakke om Minecraft.

– For meg handlet dette om å benytte en distraksjonsteknikk for å lindre smerte, ikke bare snillhet.

– Rastløs av natur

Han jobber som sykepleier på Legevakten i Stavanger. Dette har han gjort i rundt syv år, ved siden av legestudiene, som han ferdigstiller i sommer.

I tillegg:

Tar han master i prehospital akuttmedisin.

Er han grunder via nettbutikken sin, der han selger tusenvis av medisinske referansekort han har utviklet selv.

Har Instagram-kontoen @lean_mean_nursing_machine, med 13.200 følgere.

Er han forlovet med snart ferdigutdannede sykepleier, Linn Øie.

I januar hanket han inn 70.000 kroner på fire dager via nettstedet Spleis.no. Dette finansierte redaktørarbeid, korrektur, trykking og distribusjon.

– Jeg er kjempetakknemlig for støtten. Det var det som gjorde at jeg fikk ferdigstilt prosjektet. Jeg er rastløs av natur, prokrastinerer, og har jevn drift på ting. Sånn har jeg fått tid til alt. Jeg er også veldig glad i å være på jobb.

Første opplag av «En sykepleiers hverdag» er trykket i 1500 eksemplarer, og budskapet er å knuse feil inntrykk og myter om sykepleieryrket. FOTO: Anders Christoffersen

Kronikken for syv år siden som startet alt

Det hele begynte etter en lang kveldsvakt på legevakten i 2013. Han måtte få ut frustrasjon. De hadde hatt det veldig travelt, og de var underbemannet.

– Jeg skrev, og sendte en kronikk til Aftenposten. Dagen etter ville de ha et oppfølgingsintervju, og det tok helt av på sosiale medier. Det var dette som inspirerte meg til å skrive videre, sier Christoffersen.

– Jeg er den som møter deg i døren når du er alvorlig syk, jeg sitter med barnet ditt når det har fått seg litt for mye på byen, jeg snakker med deg på telefonen når du truer med å ta livet ditt fordi alt ser mørkt ut. Jeg sender ambulanse til deg når din mor sliter med å puste. Når du besvimer, tar jeg deg imot, og jeg er der når du våkner. Utdrag fra kronikken i Aftenposten

Ventetiden er litt skummel

Selv om han er stolt over produktet, og har troen på at folk kommer til å like det, har han blandede følelser.

– Det er veldig personlig, og jeg føler meg litt blottlagt. Før var dette «mitt». Nå viser jeg mine erfaringer og følelser til alle, noe som er veldig utleverende. Det er lett å bli selvkritisk nå når jeg venter på å høre hvordan boken blir mottatt.

– Jeg skrev en artikkel om reservasjonsrett i forbindelse med abort for en stund siden. Da fikk jeg masse sinte og sure meldinger, både trusler og hatbrev, i min egen postkasse. Så jeg er forberedt, men har troen på at denne boken vil få aller mest positive tilbakemeldinger.

Han håper «En sykepleiers hverdag» vil bidra til at folk forstår hverdagen til sykepleiere, og hvor stort ansvar de egentlig har.

– Et eksempel kan være en prematur pasient på nyfødt intensiven. Slike pasienter har alltid en sykepleier ved sin side. Hvis noe skjer, er det kun sykepleieren som er der, i de minuttene før legeteamet kommer.

Publisert: 06. mars 2021, 19:00