Slik får du billig, bilfri og kortreist ferie

Det går fint å få feriefølelsen på plass ved å ta beina, kollektivtransport eller sykkelen fatt. Ikke trenger det å koste mye heller, eller ta mange dager.

Her er noen tips vi har funnet fram til i nærområdet:

Guidet tur

Se byen med nye øyne - ta en guidet tur! Lokale folk kjenner ikke nødvendigvis byen sin så godt, mener turistguider Byas har snakket med.

Visste du for eksempel at på området der konserthuset i Stavanger står, ble det før brent hekser? Eller at Tobias i tårnet i Kardemommeby er oppkalt etter den siste vekteren i Valbergtårnet?

Guidene arrangerer ikke bare turer for turister, lokale folk kan også booke tur.

Hvis du ikke vil bruke penger på proffe guider (de skoleres i et halvt år!), kan du jo gå i gater og smug du ikke før har gått i i byen din, prøve ut nye kafeer eller gå innom nye butikker.

Janne Håland

Sov ute

Kanskje kan du la deg inspirere av Anne-Sofie Engelschiøn Våge (31), som sov ute hver natt i en måned.

Da overnattet hun i nærområdet, blant annet her:

Varden, Storhaug

Trollskogen, Hundvåg

Bjørheimsbygd, Strand

Anne-Sofie sov både under åpen himmel, i hengekøye og i telt. Det finnes også gapahuker blant annet i Sørmarka og ved Vistnestunet på Randaberg.

I praksis kan du telte hvor som helst. Så lenge du holder deg unna dyrket mark, ikke forstyrrer grunneieren, og bor lenger unna enn 150 meter fra bebodde hus og hytter.

Telter du langt unna bebyggelsen, kan du også bo lenger enn den generelle tidsbegrensningen på to dager.

Pål Christensen

Padletur

Hva med å ta årene fatt i ferien, og utforske enten holmene i fjorden eller speilblanke fjellvann?

Lån av en venn eller lei kano og kajakk.

Rune Vandvik

Piknik i parken

Her i distriktet har vi ikke den samme parkkulturen som man finner om sommeren i storbyene. Det er jo likevel ingenting i veien for å sette seg ned i for eksempel den gamle sykehusparken eller Ledaalparken med medbragt mat og en flaske iskald ... eh.. saft. Nå må det bare bli sol og varme!

Kristian Jacobsen

Strandliv

Hvem trenger sydenstrender når vi har Jærstrendene? Skulle vi få sommervarme, kan du enkelt komme deg med tog til sanddynene på Brusand.

Her har du enormt med boltreplass, og vil du bli til neste morgen, kan du for eksempel slå opp teltet på Ogna camping.

Carina Johansen

Surfing

Spar tusenvis av kroner på flybillett til Australia; legg heller surfeferien til Borestranda. Du kan komme deg til Bore med buss. Derfra er det en drøy halvtimes gange til stranda.

Surfschool leier ut surfeutstyr for et par hundrelapper, bare sjekk på Twitter først hvilken strand de er på den dagen du planlegger å teste ut bølgene!

Jarle Aasland

Sørlandsidyll

Hva er vel mer sommer enn en liten by med småbåthavn, smale gater og hvit trehusbebyggelse?

For å få ekte sørlandsidyll, kan du faktisk også reise bare et par timer nordover, til Skudeneshavn. Byen er tidligere kåret til Årets sommerby av Reiseradioen, og kan nås med buss.

Torstein Lillevik

Øyhopping

Glem Hellas - dra heller til Ryfylke-øyene!

Før hadde Kolumbus til og med egne øyhoppingbilletter, som ga folk muligheten til å reise til så mange øyer de ville i løpet av to dager.

Selv om den muligheten ble borte med det nye sonesystemet, tar fortsatt hurtigbåten deg til øyparadiser på kort tid.

Hva med frisbeegolf på Talgje, tomatfestival på Finnøy, rundtur på Brimse, fjelltur på Halsnøy eller sykkeltur på Sjernarøyene, for eksempel?

Jonas Haarr Friestad

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas.no, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.