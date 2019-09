Lei av å kaste klær? Her er syv enkle redesign-tips

– Mange kaster gamle klær og kjøper nytt - noe som er synd fordi man ofte har blitt glad i de gamle klærne sine. Vi ønsker færre nye klær og mindre «fast-fashion». Vi synes at man heller kan kjøpe brukt eller reparere sine ødelagte klær, sier Sophia Johansson, som driver gjenbrukskollektivet Prisløs sammen med Ivar Djurhuus, Ane Eriksen Weiseth og Mali Eriksen Weiseth.

Gjennom blant annet klesfiksingen og Prisløs Redesign, forklarer Sophia at de vil være med på å skape en holdningsendring.

Ifølge henne er det ofte kun enkle grep eller små justeringer som skal til for å gi et slitt plagg nytt liv. Det eneste du trenger er litt kreativitet.

Her er Sophias syv beste tips:

1. Tenk endring

– I første omgang er det viktig å se nøye på plagget. Hva kan endres eller fikses? Tenk på hvordan du vil at plagget skal se ut til slutt, sier Sophia.

Når visjonen er klar, kan man ta fatt på prosessen med å piffe opp det ødelagte klesplagget, eventuelt være kreativ og lage noe helt nytt.

2. Lapp hullene

I stedet for å kaste favorittbuksa når den er så slitt at det både er hull i knærne og i skrittet - lapp den! Enkle hull kan du ifølge Sophia sy for hånd. Er du imidlertid helt ubrukelig med både nål og tråd, finnes det også andre metoder.

– Er det hull i ei denimbukse, kan du enkelt stryke på en denimlapp, forklarer Sophia.

Scanpix (illustrasjonsfoto)

3. Tenk kombinering

Anser du favorittbuksa som en tapt sak? Da kan den brukes i kombinasjon med et annet plagg for å fikse det.

– Har du hull i en bukse, kan du ta stoff fra en annen en for å sy på. Fresh opp klesplagget og gjør det til ditt eget. På denne måten får du et plagg ingen andre har, sier Sophia.

4. Lag noe annet

Har du hull i et plagg, og vet ikke helt hvordan du skal gå fram for å fikse det? Lag noe annet.

– En hullete bluse kan for eksempel bli til scrunchies (hårstrikk, journ.anm). Til det trenger du ikke mye stoff og det finnes enkle «Gjør det selv»-videoer på Youtube. Jeg lærte det på Youtube selv, og scrunchies kan du sy enkelt både for hånd og på maskin.

Sjekk denne videoen med Ingrid Bergtun:

5. Dra på knappeshopping

Ifølge Sophia havner altfor mange klesplagg i søpla fordi de kun mangler en knapp eller to. Dersom du mangler knapper; dra på knappeshopping på bruktbutikker!

– Finn noen knapper som ligner eller noen som er helt forskjellig fra de resterende knappene. På den måten lager du din egen touch på plagget.

6. Beskjær plagget

Beskjær, klipp av og crop plagget! Er genseren for lang eller har hull nederst, kan den klippes kortere. Det samme gjelder alle andre plagg. Ofte er det snittet på plagget det er noe galt med.

- Jeg elsker å croppe overdeler, aller mest fordi det er irriterende å stappe masse stoff nedi highwaist-buksa. I tillegg blir snittet på overdelen helt annerledes, og klesplagget blir ofte søtere og enklere å bruke. Ved enkle grep kan man gjøre om herreskjorter til en dametopp. Klipp av nederst på skjorta, brett to ganger og sy en kant. På enkelte stoffer trenger man ikke å sy engang, men kun klippe rett av, sier Sophia.

Scanpix (illustrasjonsfoto)

7. Be om hjelp

Har du lyst til å redesigne klærne dine, men føler at Sophias tips er for vanskelige eller kompliserte for deg? Be om hjelp. Spør en venn som er flink til å sys, sjekk youtube-tutorials eller oppsøk en butikk.

– Det er ikke alle som har alt av utstyr tilgjengelig for å fikse klærne sine. Noen er kanskje også rådløse. Mange er frustrerte fordi de ikke vil kaste klærne sine. Før i tiden var det vanlig å sy og fikse klærne selv. Nå gjelder det å få tilbake kunnskapen, mener Sophia.