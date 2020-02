Slik lykkes du med planter: 8 tips fra eksperten

Det er viktig å skape trivsel der du er mest, og en enkel og trendy løsning for å gjøre det hjemmekoselig er å kjøpe inn noen grønne planter (også for deg som bor i studenthybel eller utleie-leilighet hvor skruehull i veggen er fy-fy.)

Likevel er det mange som er skeptiske – det er jo tross alt ikke alle som har grønne fingre...

Men det trenger ikke være så vanskelig som du tror - og hvis du gjør det riktig, kan du ha glede av dem i årevis(!), ifølge blomsterdekoratør Elisabeth Strøm:

– Planter skaper først og fremst stemning og atmosfære i rommet, noe som kan gi økt trivsel hjemme. Ikke minst kan planter være en langvarig investering - de kan vare livet ut og gå i arv dersom du pleier dem riktig.

Ninnie Therese Rogne Nilsen

– Mer en mental sperre

Strøm har vært interessert i planter og blomster helt fra hun var liten, og for tre år siden åpnet hun butikken Stilken & Strøm i den gamle hermetikkfabrikken i Svankevigå.

I et lite lokale med murvegger og store vinduer, er det en jungel av planter helt fra betonggulvet til bjelkene i taket.

– Mange tror de ikke klarer å ta vare på planter, men det er mer en mental sperre og dårlig selvtillit. Får du med litt informasjon når du kjøper planten, og får inn en enkel, god rutine, er det overkommelig for de aller fleste, sier Strøm.

Hun anbefaler å spørre de du handler hos om den planten du skal kjøpe. Det viktigste å tenke på er at de får godt med lys, og gjerne settes i nærheten av vinduer.

– Dette kommer også an på planten - noen kan stå lenger inne i rommet og tåler kulde bedre enn andre. Dette gjelder spesielt planter til badet og soverommet, sier hun.

Her deler hun flere av sine beste tips:

#1. Go big!

Større planter er lettere å stelle enn små. De små tørker mye raskere ut, og krever derfor at du vanner dem oftere.

#2. Få inn gode vannerutiner!

Vann jevnlig, og alle på en gang, for eksempel en gang i uken. Men ikke vann for mye! Det vanligste problemet er faktisk at planten drukner. Spesielt på vinteren er dette et problem, da drikker de mindre. Sjekk jorden i potten, for den kan være våt lenger nede. Stikk fingeren ned i jorden, eller kjenn på de små hullene på undersiden av potten.

#3. Plukk vekk det visne

Fjerne blader som begynner å bli brune, eller som du kjenner begynner å bli tørre og «crispy». Da slipper planten å bruke energi på disse, og kan heller konsentrere seg om de nye, friske bladene. Det er best å plukke, men det går an å bruke saks om de er vanskelige å få av.

#4. Spray it!

Planter trives ikke i veldig tørr luft. Det kan du løse ved å ta en helt enkel sprayflaske med vann, og spraye planten en gang iblant. Eventuelt kan du gå til innkjøp av en luftfukter.

#5: Gjødsle om våren

Gjødsel er greit å gi på våren, for en liten boost. Plantenæring får man tak i for en billig penge på helt vanlige dagligvarebutikker.

#6. Ha riktig størrelse på potta

Større planter med større potter er lettere å stelle, og trives bedre. Du kan gjerne bytte potte dersom planten vokser seg for stor for den gamle. Ta planten ut av potten, plukk av overflødig jord, og sett den i en større potte med ny jord.

– Da vil den gjerne vokse seg enda større også, og på samme måten kan du begrense veksten om du syns den er fin som den er. Men å bytte potte med noen års mellomrom er greit uansett, da får planten det bedre, sier Strøm.

#7: Sharing is caring!

Strøm kommer også med tidenes student-råd: mange planter, spesielt klatreplanter, er lette å ta avleggere av. Klipp av et blad eller en gren, og sett den i vann. Etter hvert vil det komme røtter, og du kan plante den i en potte med jord. Spør en slektning eller nabo om en avlegger, eller arranger byttekvelder med venner eller en gjeng fra studiet. Da får du en helt ny plante, helt gratis!

#8. Velg «enkle» planter

Fortsatt ikke trua? Da finnes det noen planter det er enklere å lykkes med enn andre. Strøm nevner blant annet:

Hengeplanter er ofte svært lette å ta vare på. Mange av dem er i kategorien sukkulenter, og holder godt på vannet. Derfor gjør det ikke noe om du glemmer dem en stund, de tåler å tørke ut. Plasser dem gjerne i nærheten av et vindu, for de trenger ofte godt med lys. Du trenger ikke ha dem i en hengepotte heller, man kan sette dem på en hylle, sier Strøm.

Orkidéen er også en klassisk, pen plante som det er lett å ta vare på. Luftplanter er levende planter, men de ikke trenger jord, bare lys og vann! Bruk en sprayflaske for å gi dem en dusj med vann en gang i uken. På noen av dem kan det vokse ut nye baby-planter også, som du kan plukke av og sette i en egen potte, forklarer Strøm.

Hvis alt håp er ute, finnes det et alternativ det er umulig å ikke lykkes med: Tørkede blomster!

– Tørkede blomster har blitt kjempepopulære! De krever ingenting, og du kan ha dem så lenge du orker og vil!

Man kan naturligvis ikke unngå å nevne kaktusen heller. Den er en solid, trygg klassiker vi alle kan få til. Bare husk å gi den masse lys, og veldig lite vann.