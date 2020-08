Livsstil studier A- eller B-menneske? Det kan påvirke hvor mye du rører på deg Kan utgjøre en forskjell tilsvarende en gåtur på opptil 30 minutter. Publisert: 29. august 2020, 11:00 Line Pevik

Opp og hopper eller bare stopp? Er du A- eller B-menneske? FOTO: Scanpix (illustrasjonsfoto)

Morgenfugl eller dovendyr til langt utpå dagen? Om du er et A-menneske eller B-menneske, kan være bestemt av genene dine.

En ny finsk studie stiller seg nå i rekken av studier som viser at det å være at A-menneske har positive konsekvenser, skriver forskning.no.

30 minutters forskjell

Tidligere forskning viser at det er mange fordeler ved å være et A-menneske: De er gladere, får bedre karakterer, er mer samvittighetsfulle og har mindre risiko for depresjon, skriver nettstedet.

Til gjengjeld skal B-mennesker være dårligere på planlegging, de har mindre orden og er mindre strukturert.

Ifølge den nye finske studien er B-mennesker mindre aktive enn A-mennesker. Forskjellen utgjør rundt en 30 minutters gåtur for menn, og en tur på 20 minutter for kvinner. I tillegg sitter mannlige B-mennesker mer enn mannlige A-mennesker - med 30 minutter.

FOTO: Scanpix (illustrasjonsfoto) B-mennesker må kanskje jobbe litt hardere for å sikre seg at de får trent nok. Laura Nauha

Mulige forklaringer

Forskerne kan ikke si for sikkert at døgnrytmen er årsaken til mindre aktivitet, og kan heller ikke slå fast hvorfor B-mennesker rører mindre på seg.

Noen mulige forklaringer er derimot at B-mennesker ofte må opp tidlig selv om det strider mot deres natur, noe som igjen påvirker formen resten av dagen og føre til lite motivasjon. I tillegg kan B-mennesker ha mest energi seint på kvelden, etter stengetid hos treningsenterne.

– B-mennesker må kanskje jobbe litt hardere for å sikre seg at de får trent nok, sier forsker Laura Nauha ved Universitetet i Oulu i Finland i denne saken i The New York Times.

