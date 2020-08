Livsstil Søvn Stresset, beruset eller syk? Dette kan være noen av årsakene til at du snakker i søvne Rent juridisk er du faktisk regnet som bevisstløs når du snakker eller handler i søvne. Publisert: 15. august 2020, 11:00 Ragnhild Sofie Selstø

Siden jeg lastet ned app’en Sleep Talk Recorder har jeg våknet opp spent hver morgen og sjekket om jeg har snakket i søvne.

App’en fanger opp all lyd i rommet, og ikke sjelden hører jeg meg selv le, rope eller snakke uten å ha noen minner om at jeg har gjort det. (Ja, hør det selv i videoen over!)

Men hvorfor skjer det egentlig?

7 av 10 har snakket i søvne

På fagspråket heter det parasomni, som er en samlebetegnelse på uønsket, motoriske fenomen eller opplevelser som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden, eller i forbindelse med oppvåkning fra søvn.

Det forteller Siri Waage, som er postdoktor ved Universitetet i Bergen og senterkoordinator ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer.

– Omtrent 70 prosent av den norske befolkningen har rapportert om å ha snakket i søvne minst én gang i løpet av livet, forteller hun.

Når skjer det?

Nattlige monologer kan oppstå i alle søvnstadier, men skjer som oftest i non-REM søvn.

I de dypeste stadiene av non-REM søvn er hjerneaktiviteten langsom og muskelspenningen er redusert.

FAKTA: Søvn Man skiller hovedsakelig mellom SWS (slow wave sleep) og REM (rapid eye movement).



SWS-søvn, også kalt for dyp søvn, kjennetegnes av langsomme bølger i EEG og anses som spesielt viktig for å lagre minner i hukommelsen.



Søvnstudier antyder at hovedformålet med SWS-søvn er å la hjernen hente seg inn igjen etter daglig aktivitet.



REM-søvn er kjennetegnet av høyfrekvente bølger i EEG og ledsagende raske øyebevegelser.



Hvis man vekker en sovende person umiddelbart etter en REM-periode, vil vedkommende ofte fortelle at han nettopp har drømt.



Non-REM søvn er all søvn som ikke kan klassifiseres som REM-søvn. Kilder: Store Medisinske Leksikon og Wikipedia

Som oftest er denne type søvn drømmeløs, og det du sier i søvne henger ikke nødvendigvis i sammen med det du drømmer.

– Lite søvn eller søvnmangel, feber, stress og alkohol kan utløse søvnesnakk. Det kan også henge sammen med ting du har opplevd, inntrykk du har fått på dagtid og bearbeiding av hendelser, eller det kan være helt usammenhengende, forteller Waage.

Parasomni ser ut til å være arvelig, og er vanligst blant barn og unge.

Flaut? Det beste er å fortelle partneren om det, anbefaler lege og søvnekspert Harald Hrubos-Strøm. FOTO: Scanpix

Hvorfor skjer det?

Ifølge lege og søvnekspert Harald Hrubos-Strøm «avlærer» hjernen uvesentlig informasjon på natta. Det kan føre til at vi gjenopplever noe av det som skjedde på dagen for å luke bort det vi ikke trenger.

– Mange pasienter forteller at de snakker mer i søvne dersom de har hatt en travel dag med mange inntrykk, sier Hrubos-Strøm. Han mener at den beste medisinen er mer søvn.

– Noen er redd for det de sier i søvne, for eksempel at de skal si navnet til en annen enn kjæresten som ligger ved siden av. Jeg pleier å oppmuntre dem til å informere sengepartneren om det. Det er jo ikke farlig. Rent juridisk er du faktisk regnet som bevisstløs når du snakker eller handler i søvne, sier han.

Etter å ha brukt Sleep Talk Recorder i over fire år har jeg samlet opp et aldri så lite arkiv. Øverst i saken kan du høre noen av «høydepunktene».

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.

Publisert: 15. august 2020, 11:00