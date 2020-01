Denne gamle is-favoritten gjør comeback

Kræsj Pink! Dét er nostalgi, det!

Den gamle is-favoritten - som ble lansert for første gang i 1986(!) - forsvant fra markedet i 2012 (i tidsperioden 2007 til 2010 gikk den under navnet «Bestis Bubbla), og den kom selvfølgelig på listen over 10 kvesne ting vi savner i butikken.

Vel, fortvil ei! Fra og med neste måned, februar, er Kræsj Pink tilbake i en frysedisk nær deg, skriver Diplom-Is i en pressemelding.

Bedriften ga etter for massivt press på sosiale medier. På Facebook finnes det en egen gruppe som forlanger den rosa isen med tyggi-pinne tilbake - med 25.000 medlemmer.

Og forrige uke ble deg lagt ut en Instagram-post som tok for seg å sjekke hvor stor interessen var for å få isen tilbake. Posten fikk flere hundre tusen likes (340.000 var tallet da pressemeldingen gikk ut i går).

– Siden isen ble tatt ut av markedet har det årlig kommet flere hundre forespørsler til Diplom-Is fra folk som ikke skjønner hvor den har blitt av. Da vi fikk den nye maskinen på plass var det ingen tvil om hva vi måtte gjøre, sier markedssjef for Småis og Multipack i Diplom-Is, Marianne Grøtte, i pressemeldingen.

Diplom-Is

I fjor investerte Diplom-Is i en ny maskin som gjorde det mulig å lage den gamle favoritten igjen. Dette har også banet vei for comebacket, ifølge pressemeldingen.

LES OGSÅ: