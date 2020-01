Over 170.000 måltider reddet i Stavanger og Sandnes via app

Hvert tiende minutt blir fem tonn med mat kastet i Norge, og én tredel av all mat som produseres havner i søpla, ifølge nrk-serien «Matsjokket».

Endring av matvaner er uten tvil én av de tingene du som enkeltperson bør gjøre noe med hvis du ønsker å gjøre en forskjell for miljøet.

Too Good To Go tar sikte på å få både butikker og forbrukere til å bli mer bevisste. Hva det er? En app hvor mat som ellers hadde blitt kastet, blir lagt ut til en redusert pris.

– Engasjementet for matredding i Stavanger og omegn er stort, så vi håper at enda flere vil bli med oss på laget, skriver kommunikasjonsrådgiver Hanne Johansen i Too Good To Go i en mail til Byas.

I Stavanger og Sandnes selger henholdsvis rundt 50 og 30 butikker og spisesteder måltider som ellers ville gått i søpla via Too Good To Go-appen.

Folk i Stavanger har reddet nesten 128.400 måltider siden appen startet opp i 2016. Av disse ble 65.500 reddet i fjor.

I Sandnes har 44.300 måltider unngått søppelet via tjenesten. 22.800 av dem i 2019.

For Rogaland totalt er nesten 300.000 måltider reddet siden oppstarten.

– Det er mye mat, skriver en fornøyd Johansen.

Stavanger på 3.plass

Sammenlignet med de andre større byene i landet, ligger Stavanger på 3.plass som matredder. Kun slått av Oslo og Bergen.

Oslo: 874 615 Bergen: 257 977 Stavanger: 128.400 Trondheim: 90 971 Tromsø: 51 879

Rogaland ligger på femteplass når det gjelder antall måltider reddet siden tjenesten startet opp.

Oslo (874 615 totalt) Hordaland (342 015 totalt) Akershus (284 673) Trøndelag (148 861) Rogaland (143 476)

Topplista

Butikkene og spisestedene som har solgt flest måltider via appen er:

Stavanger

Siden oppstart:

Ostehuset Øst Scandic Stavanger City Kafe’n Madla Handelslag

I 2019:

Kafe'n Madla Handelslag Helgø Meny Stadionparken Ostehuset Hinna

Sandnes

Siden oppstart:

Arne Johannessen Romsøes Conditori Forus Gjestalveien Conditori Gjestdalveien

I 2019:

Romsøes Conditori, Forus Jærbakeren Arne Johannesen, avdeling Lura Steam Kaffebar, Kvadrat

