Livsstil Hår TV-profilen kaster seg over ny trend: – Jeg skal bli sølvmus, og det skal være dødssexy Frisørene kan endelig ta imot kunder som vil farge ettervekst og grå hår. Veronica Simone Fjeld går motsatt vei. Publisert: 02. mai 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

TV-profil og influenser Veronica Simoné Fjeld hos frisør Janne Lynghamar ved Barokk Frisør torsdag. Etterveksten ble spart. FOTO: Privat

– Mange synes det er sexy at menn er grå i håret. Da er de plutselig en sølvrev, sier Fjeld.

Hodebunner over hele landet har lidd. Ettervekst og grå hår har sneket seg fram i løpet ukene frisørene har vært stengt på grunn av koronapandemien.

Mandag kunne salongene endelig åpne dørene igjen. Statsråder inviterte pressen til å overvære ritualet med kam og saks, som helst skal skje hver fjerde eller femte uke.

TV-profil og influenser Fjeld skulle, som mange andre, også fikse koronasveisen denne uka. Hun sa ja til klippen, men droppet fargen.

– Hvorfor er kvinner en grå mus dersom håret er grått? Jeg skal bli sølvmus, og det skal være dødssexy, sier Fjeld og ler.

Hodebunnen til Fjeld er betydelig lysere enn resten av håret. Grombre-trenden går ut på å la de grå hårene vokse ut. FOTO: Privat

Grå med grombré

TV-profilen og influenseren er kjent for å vise fram det naturlige i sosiale medier.

Hun har tatt med følgerne sine på apoteket da hun hadde sopp i underlivet. 39-åringen omtalte seg selv som en bollespisende tobarnsmor uten botox da hun ble nominert til to influenser-priser i fjor.

I skrivende stund er over 104.000 bilder delt på Instagram med enmneknaggen #grombre. FOTO: Skjermdump Instagram

Før den planlagte frisørtimen torsdag, kom Fjeld over en ny trend på Instagram: Grombré.

– Det handler om å la det grå håret gro. Jeg har aldri tenkt på det som en kul greie. Det tror jeg er fordi samfunnet forteller oss at grå hår bare er noe gamle folk har, sier Fjeld.

Selv oppdaget hun sine første grå hår da hun var i slutten av 20-årene. Siden den gang har Fjeld alltid farget håret hver fjerde eller femte uke.

– Det er egentlig helt bortkastet. Denne trenden har damer i alle aldre som viser fram hva håret egentlig skjuler. Resultatet er utrolig kult. Noen får striper i håret som folk betaler for å få, sier Fjeld.

Tror trenden vil overleve

39-åringen får støtte av frisøren som måtte legge fra seg hårfargene torsdag. Janne Lynghamar ved Barokk Frisør synes grombre er en kul trend.

– Det er ingen grunn til at damer må skjule de grå hårene når menn slipper dem ut. Grå hår er ekte og naturlig, nettopp det mange vil ha, sier hun.

Dette er også en grunn til at hun tror trenden vil overleve lenge. I Norge og Skandinavia er vi svært opptatt av at håret skal se naturlig ut, forklarer hun.

– Vi har hatt mange kunder den siste uke som har bedt oss lete etter grå hår og enten nappe dem ut eller farge dem. Jeg tenker at det ikke er vits. La dem være. Alle har dem og alle kommer til å få dem, sier Lynghamar.

Kjønnsforskjell

Fjeld forklarer at hun har eksperimentert mye med håret siden hun var tenåring. Det har vært rødt og rosa, kortklipt og sidecut, men grått?

Aldri.

– Det handler ikke om å spare penger, men å ta tilbake et kult og naturlig uttrykk, sier hun.

Hun håper grombre-bevegelsen her til lands vil spre seg like raskt som etterveksten kommer til syne.

Om et års tid regner Fjeld at håret hennes er helgrått. Uke for uke skal hun legge ut oppdateringer på Instagram.

– Du blir ikke ei grå, gammal kjerring. Du blir akkurat like sexy som når menn får grå hår. At det skal være forskjell på kjønn er helt tullete, sier 39-åringen.

Publisert: 02. mai 2020, 19:00