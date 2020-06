Livsstil HBO HBO løfter på sløret om høstpremierene Etter sommerferien venter en serietung høst på HBO Nordic, fremgår det av en pressemelding tirsdag. Publisert: 30. juni 2020, 12:00 NTB

Første del av Vikings sesong 6 har hatt premiere, sesongene er nemlig delt i to. Til høsten kommer andre del av sesongen og det er duket for de aller siste 10 episodene. Her er Alexander Ludvig i front, i rollen som Bjørn Ironside. FOTO: HBO Nordic

Seriehøsten starter strømmetjenesten for alvor i august med premieren på Jordan Peele og J.J. Abrams' horror-drama, «Lovecraft Country».

Atticus (Jonathan Majors) og Letitia (Jurnee Smollett-Bell) i horrordramaet «Lovecraft Country». FOTO: HBO Nordic

Senere på høsten følger den svenske HBO-serien «Bjørnstad», basert på Fredrik Backmans internasjonale bestselger.

Mange gleder seg nok også til stjernespekkede «The Undoing», en serie med Nicole Kidman og Hugh Grant i hovedrollene – og der danske Susanne Bier har stått ved regiroret.

Nicole Kidman og Hugh Grant har hovedrollene i «The Undoing». FOTO: HBO Nordic

Jude Law går fra pavemakt til sci fi-drama når han til høsten dukker opp i miniserien «The Third Day».

«Så tar vi farvel med publikumsfavoritten «Vikings», som inntil videre er årets mest sette serie på HBO Nordic», heter det videre fra strømmetjenesten – som videre lister opp de ti mest sette seriene på HBO Nordic hittil i år.

Her etterfølges «Vikings» av «Westworld», «The Outsider», «Chernobyl» og «Killing Eve» på topp fem. Deretter avslutter «Game of Thrones», «Devs», «Zero Zero Zero», «Billions» og «The Plot Against America» topp ti.

Publisert: 30. juni 2020, 12:00