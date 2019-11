5 enkle steg til å lage god kaffe hjemme

Glad i god kaffe? Da er du garantert ikke alene. Men hvordan lager en kaffe som de beste? Vi sjekket med ekspertisen.

Tim Wendelboe er tidligere verdensmester i barista, og har vunnet Nordic Roaster Competition flere ganger. I dag driver han kaffebaren som bærer hans eget navn i Oslo.

Ifølge Tim er det ikke vanskelig å lage god kaffe.

Mesteparten av jobben blir nemlig gjort lenge før du kjøper den, på farmene og i brenneriene.

Her er fem enkle tips til hvordan å lage god kaffe hjemme, signert Wendelboe:

Kristian Jacobsen.

#1. Kjøp god kaffe

Du vil merke stor forskjell bare ved å gjøre det.

Det trenger ikke å være verdens dyreste, men du må opp på et visst nivå. Kjøp den fra et lite brenneri et sted, og velg bønner som er forseglet i poser, hvor det står informasjon om kaffen på posene. Står det bare «Middagsbrent», er det et dårlig tegn.

#2. Skaff deg en kvern

Gjerne en du kan stille på, og gjerne en som er elektrisk – for enkelthetens skyld. Nykvernede bønner lukter helt fantastisk, men aromaene oksiderer og forsvinner raskt etter kverning. Med gode råvarer og en god kvern er du allerede 90 prosent i mål.

#3. Mål opp riktig

65 gram kaffe per liter vann, eller 6,5 gram kaffe per desiliter. Hold deg til den mengden helt til du har funnet riktig kvernegrad.

Kristian Jacobsen

#4. Bruk godt vann

Vi har veldig godt vann i Norge, men unngå for eksempel brønnvann med mye kalk.

Lager du kokekaffe eller presskanne, så koker du opp vannet og heller over. Sett timeren på cirka fire minutter og la kaffen trekke. Alt mellom fire og seks minutter er greit.

Rør litt og la det synke noe.

#5. Rengjør

Her er det mange som synder. Utstyret du bruker skal vaskes etter hver bruk – det er viktig.

Jeg vil heller ha god «billig-kaffe» laget på rent utstyr enn min egen kaffe laget på skittent.

