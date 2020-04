Livsstil Forsker Sære drømmer for tiden? Ikke rart, ifølge forsker – Det er helt naturlig å ha truende drømmer med frykt og angst i krisetider, sier drømmeforsker. Publisert: 17. april 2020, 08:00 Line Pevik

Koronapandemien kan også påvirke drømmelivet ditt - noe som er sunt, ifølge psykologen. FOTO: Scanpix

Folks drømmer i krisetider skal være så annerledes, intense og følelsesladede at forskere ved Harvard Medical School i USA nå ber folk sende inn drømmene sine til analyse og forskning. Det skriver forskning.no.

Her hjemme bekrefter Roar Fosse, psykolog med doktorgrad på drømmer, til samme nettsted at det er helt naturlig å ha rare drømmer i en tid som den vi er i nå.

– Det kan i tillegg være sunt å ha slike drømmer – de kan bidra til at vi er bedre i stand til å håndtere situasjonen neste dag, sier han.

Naturkatastrofer og dommedag?

Selv om mange opplever frykt og bekymring knyttet til pandemien verden nå står ovenfor, er det ikke nødvendig slik at vi direkte drømmer om eller har mareritt om koronaviruset.

Fosse forklarer at bruddstykker av det vi opplever på dagtid gjerne blir med inn i drømmen, men at regien blir helt annerledes i søvne.

Opplever du noe truende og vanskelig i virkeligheten, som koronasituasjonen, kan du for eksempel drømme at du blir tatt av en stor flodbølge, at du blir syk på annen måte eller at dommedag plutselig inntreffer.

LES MER:

Stor pågang hos hjelpetelefon for mental helse: Slik takler du den nye hverdagen

LES MER:

– Større belastning om en bor alene

Noe som kan hjelpe

Er du plaget med mange mareritt og vonde drømmer, er det ulike tips du kan prøve.

En amerikansk drømmeekspert, Lauri Loewenberg, anbefaler for eksempel å skrive dagbok. Skriv ned og tenk over hva du føler, bekymrer deg for og hva som eventuelt plager deg. Deretter, forestill positive utfall, har hun sagt til magasinet Grazia.

Ifølge Illustrert vitenskap gjør du best i å forsøke å stresse ned, samt kutte ut stoe fyllekuler om du vil unngå mareritt. I tillegg kan det være lurt å droppe snacksen rett før du skal legge deg - forbrenningen kan forstyrre søvnen din.

LES MER:

Snakker du i søvne? Da bør du lese videre

Publisert: 17. april 2020, 08:00