Livsstil Aftenbladet ung «Unik og sjarmerende artikkel. Gjennomgående klaging over boligannonser med stort potensial. MÅ OPPLEVES!» Velkommen inn! Publisert: 08. januar 2022, 11:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Velkommen til visning! Nå kan du endelig sjekke ut den «gode» planløsningen, de «smarte» oppbevaringsmulighetene og den «fantastiske» sjøutsikten.

Byas-journalist Håvard T-L Knutsen har gleden av å presentere en unik og sjarmerende tekst om livet på boligjakt.

Artikkelen er gjennomarbeidet, går over 10 punkter, er godt løst og holder høy standard.

Nyt artikkelen i rolige og tilbaketrukne omgivelser og la deg forbløffe av hvor mye dumt man kommer over i boligannonser og salgsrapporter.

«God plass»

Når soverommet er 1,73 meter bredt og knapt tre meter langt er det ikke «god plass» til både seng og garderobeløsning.

Forslag til endring: «Her er det skikkelig trangt, men du klarer å skives inn både seng og en liten garderobe».

«Nyoppusset»

Badet er flunkende nytt, men takstmann påpeker likevel flere TG3-feil (store eller alvorlige avvik). Selskapet som har gjort jobben finnes ikke i Brønnøysundregistrene og det er heller ikke gjennomført en uavhengig kontroll av arbeidet.

Forslag til endring: «Få en herlig start på dagen på et bad rørleggeren bør ta en kikk på snarest, så unngår du kanskje alvorlige fukt- og/eller vannskader».

«Spennende mulighet/potensial»

...

Forslag til ending: «Leiligheten bærer preg av at et eldre ektepar har bodd her i 50 år. Du kan få det skikkelig fint, men du bør virkelig pusse opp og det kommer til å koste».

Spennende muligheter her!

«God planløsning»

Gulvflaten i gangen er større enn kjøkkenet og stua til sammen, innhukket i veggen klarer ikke å romme en 60 cm dyp garderobeløsning og alle dører går innover i andre små rom.

Forslag til endring: «Planløsningen er ganske kjip, men du har masse plass i gangen. Sett spisebordet her og nyt en god middag i godt selskap».

«Sjøutsikt»

Det stemmer nok hvis du overstiger maksbeløpet ditt med et par millioner kroner.

Forslag til endring: «Du har sjøgløtt».

Sjøutsikt fra soverommet <3

«Ingen gjengangere»

Her trodde jeg først at jeg ble gjort oppmerksom på at leiligheten ikke var hjemsøkt.

Forslag til endring: «Ingen kan se inn i leiligheten din».

«Perfekt utleieobjekt»

Som regel en fin leilighet for et par som skal kjøpe sin første bolig. Litt småplukk her og der, men den har gjerne to eller tre soverom.

Forslag til endring: «Ikke vær en drittsekk og knus boligdrømmen til det unge paret som må leve sparsommelig de neste fem årene. Du eier fire leiligheter allerede. Det holder».

«Praktisk oppbevaring i høyden»

Ei smal og kort hylle over senga kvalifiserer ikke til «praktisk oppbevaring i høyden».

Forslag til endring: «En helt ordinær og ok hylle hvor du kan ha et par bøker og kanskje en plante».

Her snakker vi smart og praktisk oppbevaring i høyden.

«Moderne uttrykk»

Leiligheten er ganske ny, men veggene er kritthvite og kjøkkeninnredningen en del av standardpakken.

Forslag til endring: «Innredningen er helt lik sju andre leiligheter i blokka, eventuelt 21 om du også teller med naboblokkene, men alt er nytt og funker utmerket».

«Fin balkong»

Om du ikke har skjønt det allerede, så si det som det er.

Forslag til endring: «Balkong for festrøykerne på 1 kvadratmeter. Tar maks en person om gangen og rekkverkshøyden er for lav etter gjeldende forskrift».

Fin? Tja. Praktisk? Nei.

