Livsstil Bobil En kollega rådet Stine (25) til å kjøpe bil i stedet for leilighet. Det har hun aldri angret på 25-åringen tenkte på livskvaliteten i stedet for økonomien, men kort tid etter ble investeringen også en butikk. Publisert: 11. august 2021, 19:30 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Stine Nærland Vastveit fra Finnøy drar Norge rundt i sitt mobile hjem. Fra bobilen «Loppisvan» driver hun også en butikk som selger gjenbruksklær. Bildet er fra festivalen Trevarefest i Henningsvær for to uker siden.

For tre år siden hadde Stine Nærland Vastveit nattevakt ved en omsorgsbolig på hjemstedet Finnøy.

Sykepleierstudenten snakket godt og lenge med en kollega. «Voksenspørsmålene» meldte seg, blant annet diskuterte de kjøp av bolig. En investering de fleste unge både sparer til og drømmer om.

Fram til dette tidspunktet hadde også Vastveit tenkt at det var dette sparepengene skulle gå til.

– Kollegaen min var ganske crazy og sa rett ut at det ikke var noe for meg. Hun sa at jeg heller burde kjøpe meg en bil. Så da gikk jeg på Finn og kjøpte en bobil, forteller Vastveit.

Bilen ble studentbolig

Kollegaen hadde rett. De faste rammene har aldri vært noe for Vastveit. 25-åringen har alltid vært glad i å reise. Hun forteller at hun raskt blir lei av middagsplanlegging, treningssenter-press og full kalender.

I stedet flyttet hun inn i bobilen. Adressen var en parkeringsplass til noen venner på Majorstua. Da vinteren kom og temperaturene sank, kunne hun flykte til varmere strøk.

Men en vårdag i 2020 stoppet verden opp. Reising ble umulig, i alle fall utenlands.

– Det var grunnen til at jeg oppdaget Norge. Hadde det ikke vært for bobilen, hadde jeg ikke hatt samme mulighet til å komme meg rundt, sier Vastveit.

– Hva sier du til dem som mener det er feil å bruke penger på bilkjøp over boligkjøp?

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg burde brukt pengene mine annerledes. Livet mitt er rikt på opplevelser og mennesker. Jeg kan legge meg på kvelden og tenke over hvor heldig jeg har vært fordi jeg har opplevd noe helt nytt. Det gir meg utrolig mye, sier hun.

25-åringen blir raskt ukomfortabel av tanken på å slå seg til ro. Hun vil helst reise og møte nye folk. Løsningen ble en bobil som fungerer som hjem og klesbutikk.

«Loppisvan»

Bobilen til Vastveit har nemlig blitt et samlingspunkt. I tillegg til å være hjemmet hennes, fikk den raskt en ny funksjon etter kjøpet for tre år siden.

Vastveit har alltid hatt en interesse for gjenbruk og vintageklær. Da hun flyttet inn i bilen, innså hun at klærne tok for mye plass. Hun bestemte seg for å selge unna noen av plaggene og satte opp stativer utenfor bilen.

Plutselig hadde hun en mobil klesbutikk.

– Det var ganske kaos å bo, studere og drive butikk fra bilen, men det var samtidig veldig gøy, sier Vastveit.

Siden koronaen tvang henne på norgesferie, ble klesbutikken naturligvis med på reisen.

I fjor ga hun bobilen navnet «Loppisvan». Da var hun blant annet med på noen markeder i Oslo og i Lofoten.

I år har hun kjørt fra hovedstaden, via sørlandskysten og Vestlandet, tilbake til Lofoten hvor hun nå befinner seg. Underveis har Vastveit stoppet og solgt klær fra bobilen sin, gjerne i forbindelse med festivaler eller andre kulturarrangementer.

Og slik kommer hun i kontakt med nye folk uansett hvor hun drar.

– Planen er å kjøre opp til Tromsø, før jeg etter hvert snur og kjører sørover igjen. Da kommer jeg nok til å stoppe ved flere studiesteder og sette opp butikken der i noen dager, sier Vastveit.

Hobby, jobb og frihet

Hun forteller at planene raskt kan endre seg. Om hun drar sørover neste uke, om en måned eller to, vet hun ikke sikkert.

– Jeg har ingen plan. Det er ingenting jeg må rekke eller skal gjøre. Jeg vil mye heller ha friheten til å finne på noe gøy med noen kule folk jeg treffer på veien, sier hun.

Vastveit ble ferdig utdannet sykepleier i vår. En utdanning hun er glad for å ha, men som ikke løper noen vei.

Akkurat nå er hobbyen jobben. En livsstil hun kan kombinere med å reise, møte nye folk og se mer av Norge.

Hun håper det fortsetter slik en stund til, men hun har - så klart - ingen plan.

– Jeg vet ikke helt om jeg noen gang kommer til å slå meg til ro. Det jeg driver med nå er veldig sesongbasert. Forhåpentligvis kan jeg leve av dette om sommeren, så kan jeg heller reise utenlands og til varmere strøk om vinteren, sier Vastveit.

