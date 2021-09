Livsstil Instagram Instagram er skadelig for kroppsbildet: – Blir selvfølgelig påvirket Facebook har gjort undersøkelser som viser at Instagram er skadelig for unge. – Ikke overraskende, mener 17-åringer Byas har snakket med. Oppdatert: 17. september 2021, 16:04 Janne Håland

Thommas Husevik

Tone Pedersen

– Det er et ideal på sosiale medier som får deg til å tenke at den kroppen er det som skal være det normale. Det påvirker meg, selvfølgelig, sier Sofia Helen Wølstad (17).

– Det man ser ofte, tenker man er det normale, sier Nora Helland Skåtøy (17)

Tidligere denne uka avslørte Wall Street Journal at Facebook skal ha holdt hemmelig intern forskning som antyder at Instagram er skadelig for kroppsbildet til tenåringer.

Siden 2019 har Facebook, som eier Instagram, undersøkt hvordan produktene deres påvirker yngre brukere, skriver tek.no.

– Vi gjør kroppsbildet verre for én av tre tenåringsjenter, skal det ha stått på en intern presentasjon Wall Street Journal skal ha fått innsyn i.

– Blitt strengere

De to venninnene er ikke overrasket over at Instagram kan være skadelig for unge.

– Nei, ikke i det hele tatt, sier de.

Sofia Helen Wølstad og Nora Helland Skåtøy.

De bruker rundt to timer daglig på scrolling på Instagram, og har lagt merke til at det er blitt strengere å legge ut bilder av naken hud.

– Jeg tenker det er både bra og dårlig. Jeg synes det er viktig å få legge ut det man vil. Men man må huske at man kan nå ut til unge jenter som er usikre på seg selv, sier Wølstad.

Jenter mer utsatt

Silje Steinsbekk, Professor ved Institutt for Psykologi på NTNU, har fulgt ungdom over tid i studien Tidlig trygg i Trondheim. Funnene tyder på at jenters selvbilde preges mer av sosiale medier enn gutters.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik, men forskning viser at kvinner er mer tilbøyelige enn menn til å bruke sosiale media for å sammenligne seg selv med andre. Sosial sammenligning har dessuten en sterkere negativ effekt på kvinners kroppsbilde enn det har på menns kroppsbilde. Dette kan være noen av grunnene, skriver Steinsbekk til tek.no.

– Sammenligner seg selv

Kristine Wolf (17) tror gutter også kan bli påvirket av bilder på Instagram.

– De skal liksom være store og maskuline. Mange glemmer at de også kan være sårbare, sier hun.

Selv merker hun at hun også kan bli påvirket av innlegg på Instagram.

– Man begynner å sammenligne seg selv med hvordan andres kropper og livsstiler er. Det skaper høye forventninger, selv om det er perfeksjon. Det meste er redigert, og viser ikke virkeligheten. Jeg forstår at det kan være skadelig, sier hun.

Noe av løsningen står ungdom for selv, mener hun.

– Kanskje skal man ikke følge alle brukerne innen beauty-verdenen. Så kunne det kanskje vært mer sensur og advarsler, sier hun.

Instagram: – Står for forskningen

Instagram har selv publisert en forklaring etter at de hemmelige rapportene ble avslørt av WSJ.

– Selv om saken fokuserer på et utvalg funn og setter dem i et negativ lys, står vi for forskningen, uttaler Instagram.

I uttalelsen står det også at undersøkelsene gjør at de nå begynner å forstå hvilke typer innhold som kan bidra til «negativ sosial sammenligning», og at de utforsker måter å peke brukere mot «inspirerende og oppløftende innhold» i stedet.

– Vi ønsker å være mer transparente om forskningen vi gjør, både internt og i samarbeid med eksterne forskere.

