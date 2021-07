Livsstil Karriere Anders (32) er hjelpepleier, sykepleier og lege: Slik klarte han det – Man kan slite i noen år, hvis det gjør at resten av livet har store muligheter for deg, sier Anders Christoffersen. Publisert: 04. juli 2021, 20:00 Åshild Thomassen Ramsdal

Anders Christoffersen aldri sett på seg selv som en «superstudent». Likevel har han fått til noe de færreste av oss gjør. Her er hans beste tips! FOTO: Pål Christensen

Med over 100 eksamener innabords, kan han nå kalle seg selv hjelpepleier, sykepleier og lege.

Nylig debuterte han også som forfatter, med boken «En sykepleiers hverdag» - så forfattertittelen kan han også bære stolt.

Christoffersen har delt mye av sin hverdag på sosiale medier. På Instagram er han kjent under navnet @lean_mean_nursing_machine. Her forteller han blant annet om både oppturer og nedturer studiehverdagen har bydd på.

Christoffersen begynte å jobbe i helsevesenet da han var 16 år gammel, og har siden den gang hatt stor interesse for helse. Nylig ble han ferdigutdannet lege, etter seks år med medisinstudier i Ungarn.

Men han legger ikke skjul på at veien dit har vært lang. Christoffersen aldri sett på seg selv som en «superstudent». For ham har det å sette seg mål og holde motivasjonen oppe, vært avgjørende for å komme seg gjennom studiet.

Fokuser på sluttproduktet

– Du skriver at legeutdannelsen vært blant de beste og verste årene i livet ditt. Når det har vært som verst, hvordan har du klart å holde motivasjonen oppe?

– Min interesse for faget har nok vært en grunnpilar i min motivasjon. For meg så har ikke dette med tittel og rolle vært det viktigste, jeg har aldri brydd meg så mye om det. En annen ting er dette med investert tid. Etter hvert, når du har brukt mye tid på det, så er det vanskelig å gi seg. Jeg har nok en iboende stahet også, sier Christoffersen.

For Christoffersen har teknikken visualisering vært med på å øke motivasjonen.

– Jeg har vært veldig god til å visualisere og se for meg hvordan det blir når det vonde er ferdig. Jeg har ofte sammenlignet medisinstudiet med det å klatre høye fjell. Man har veldig mye vondt, men man ønsker likevel å gjennomføre. Man visualiserer hvordan det er når man har nådd målet, og hvis man klarer å fokusere på sluttproduktet, og ikke alltid veien dit, så tror jeg det hjelper.

Det å se hvordan en utdanning har bidratt positivt, har også vært en motivasjon for Christoffersen.

– Jeg opplevde at sykepleierutdannelsen åpnet fryktelig mange dører, og jeg har brukt litt den motivasjonen til at medisin også vil åpne veldig mange dører.

Foreldrene til Christoffersen har også vært en viktig del av motivasjonen.

– Jeg er oppvokst med foreldre som har vært flinke til å illustrere for meg at utdannelse er noe ingen kan ta fra deg. Uansett hva som skjer i livet ditt så har du utdanning, mens penger, hus og bolig kan alle ta fra deg.

Anders var også ekspert i podcasten vår «Smellen»:

Studieteknikker og smart jobbing

– Hva er dine beste tips til for eksempel studenter som føler de ikke strekker helt til og sliter med motivasjon?

– Det som jeg har vært flink til er å bruke teknikker. Helt konkret så føler jeg det er viktig å finne ut av hva det er jeg sliter med, og hvordan kan jeg løse det problemet.

Christoffersen forteller at han har hatt problemer med konsentrasjonsevnen.

Videre nevner han to ting hjulpet han med dette. Den første er «Pomodoro»-teknikken.

FAKTA: Pomodoro-teknikken Pomodoro-teknikken ble utviklet på begynnelsen av 90-tallet av italieneren, Francesco Cirillo.

Teknikken går ut på intervallarbeid, og bidrar til å øke produktiviteten og kvaliteten på arbeidet du gjør.

I korte trekk går teknikken ut på at du skal jobbe med en enkelt oppgave i 25

minutter, uten å bli distrahert av mobil, TV, varslinger o.l. Når «pomodoroperioden» er over, skal du ta deg en fem minutters pause. Deretter fortsetter man med ny pomodoroperiode, og fem nye minutters pause. Etter hver fjerde periode, skal man ta lengre pauser før man eventuelt fortsetter.

Den andre tingen er å lære seg ulike studieteknikker. Christoffersen har brukt mye tid på å lese bøker om studieteknikker.

– Jeg har ikke vært noe naturtalent innen dette å studere, så da må jeg løse dette problemet hos meg selv.

Christoffersen tror også at måten man jobber på for å nå sine mål, vil påvirke resultatet.

– Jeg tror veldig mange studenter setter seg ned og så tenker de det handler om hvor hardt du jobber. Men det handler ikke om det, det handler om hvor smart du jobber. Jeg tror det er mange som sliter seg ut med hardt arbeid som ikke gir resultater.

Det å gjøre det man faktisk vil, mener han også er viktig for å beholde motivasjonen.

– Det er også viktig å finne ut om det du gjør er noe du har faktisk lyst til. Det er ikke alle fagene på medisin jeg heller har likt, for det er et veldig bredt studium. Men jeg tenker at fagene er kortvarig, mens jobben er livsvarig. Jeg tror mange studenter velger studie ut ifra hva som er fornuftig, men ikke ut ifra hva de egentlig ønsker.

