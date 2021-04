Livsstil Coca-Cola Endrer smaken - igjen Glad i smaken av Coca-Cola uten sukker? Nå endres den. Publisert: 23. april 2021, 19:30 Line Pevik

Det kan godt hende du merker at noe er annerledes neste gang du tar en slurk av den sukkerfrie brusen.

Til Godt.no bekrefter kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola, Per Hynne, at smaken skal endres.

Til nettstedet skriver Hynne at ingrediensene blir de samme, men at det er smaksblandingen som endres. Denne skal nå ligne mer på smaken til den originale Coca-Colaen med sukker.

I tillegg endres designet, også for å være mer lik sitt sukkerholdige søsken.

Tilbake i 2017 spurte TV2 leserne sine om de merket noe nytt med Cola Zero-brusen. Også den gang hadde brusgiganten endet på smaken, med samme formål.

Svenskene har drukket den igjen oppdaterte brusen siden mars, og endringen har fått flere svensker til å reagere, skriver Aftonbladet. Der har en bruselsker startet en underskriftskampanje for å få tilbake den gamle smaken. Coca-Cola selv sier derimot at de er trygge på at den nye smaken vil falle i smak hos de norske forbrukerne.

