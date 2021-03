Livsstil Store størrelser Mari (32): – Jeg skjemmes ikke lenger over å ha denne diagnosen. Det er mange som har den Da Mari Sætherhaug sluttet på p-piller og raste opp i vekt, skjønte hun at noe var galt. Publisert: 24. mars 2021, 19:00 Synne Mauseth

Mari Sætherhaug er en av mange som lever med diagnosen PCOS. FOTO: Synne Mauseth

Mari fra Trondheim var bare 20 år da hun for første gang måtte utredes hos legen. Hun hadde nettopp sluttet på p-piller, men skjønte at ikke alt var som det skulle. Menstruasjonen uteble, hun raste opp i vekt og humøret var svingende.

Så ble hun diagnostisert med polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

– Dette er en god stund siden nå, og på den tiden visste ikke legene like mye om sykdommen. Å dra hjem å google var heller ikke det lureste, sier Mari til trd.by og ler.

Flere behandlinger

Mari begynte på p-piller igjen, og i et par år merket hun ikke noe til symptomene. Så møtte hun samboeren Arne Christian, og de bestemte seg for at de ville ha barn.

Mari sluttet igjen på p-piller, vekta steg på nytt og paret skjønte at drømmen om å få barn kunne bli vanskelig.

LES MER: Slik vil Marte (32) fra Storhaug utfordre kroppsidealet: – Jeg vil leve uten skam

Allerede som 20-åring hadde Mari fått beskjed om at det kunne bli vanskelig å bli gravid. Da hadde hun imidlertid ikke tenkt så mye over det, men da drømmen om å få barn kom et par år senere, ble det vanskeligere å takle.

I 2012 hadde Mari sin første prøverørsbehandling, og i 2013 ble hun gravid. Ikke lenge etter at paret hadde begynt å glede seg, mistet de barnet.

Mari Sætherhaug fikk diagnosen PCOS allerede som 20-åring. FOTO: House of Femme Det har vært mye opp- og nedturer gjennom årene, med masse hormoner.

– Jeg følte lenge at det var min skyld. At vi hadde mistet barnet fordi jeg var overvektig. Det er nok det tøffeste med denne diagnosen – skyldfølelsen, sier Mari.

Ett år senere ble hun innlagt på sykehuset for å brenne ned cystene, og sommeren 2014 raste hun ned i vekt. Likevel var det ikke lett å bli gravid. Etter fire år med prøverør, fem forsøk og ni innsett, kom datteren Margrethe Isabell til verden.

– Det har vært mye opp- og nedturer gjennom årene, med masse hormoner. Det har i tillegg vært tøft å se at alle rundt oss har vært gravide, selv om vi ha unnet dem det. Men endelig så gikk det for oss også, sier Mari og smiler.

LES MER: Var lei av det «perfekte mammalivet» på Instagram. Så tok hun grep

Flere symptomer

Eszter Vanky, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, forklarer at kvinner skal ha minst to av tre symptomer for å få diagnosen PCOS. Det ene er uregelmessig menstruasjon, det andre er økte mannlige kjønnshormoner og det tredje er økt antall små cyster på eggstokkene.

Eszter Vanky, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. FOTO: Glen Musk

– Vanlige symptomer på PCOS er at man går opp i vekt og at man får økt hårvekst, spesielt på haka, leppa, innsiden av lårene og opp mot navlen. I tillegg kan noen oppleve å få tynnere hår på hodet, samt akne, forklarer Vanky, og legger til at det varierer fra person til person hvilke symptomer man har.

Hun forteller at studier viser at mellom 10 og 17 prosent av kvinner i fruktbar alder (18-45 år) får diagnosen internasjonalt og i Norge. Ifølge Helse Norge skyldes PCOS at hormonene i kroppen er i ubalanse.

LES MER: Kan man gå hele livet uten mensen?

For unge kvinner kan p-piller være en behandling, ifølge Vanky. For kvinner som ønsker å bli gravide er prøverør og eggløsningsstimulering et alternativ. Metformin, som brukes i behandling av diabetes, er nå også anbefalt.

– Det viktigste er å begrense vektoppgang. Kost og livsstil har mye å si, forklarer Vanky.

Mari og samboeren var ikke forberedt på at det skulle ta så lang tid å få barn. Hun er glad for at hun bestemte seg i såpass ung alder for at hun ville prøve. FOTO: Vibeke S. Myren

Tok lengre tid

Parets andre barn, sønnen Alfred William som nå er ett år, fikk Mari og samboeren på første prøverørsforsøk.

– Vi var forberedt på at vi måtte ha hjelp til å bli gravide, men det tok mye lengre tid enn vi hadde trodd. Det har vært en stor påkjenning. Men det var veldig fint, og ikke minst overraskende, at det gikk såpass raskt den andre gangen, sier Mari og smiler.

I dag har Mari fremdeles problemer knyttet til diagnosen. Hun går raskt opp i vekt dersom hun ikke trener og passer på kostholdet.

– Jeg prøver å holde med i aktivitet hver dag, og spiser sunt. Jeg vil ikke si at jeg har hatt en spiseforstyrrelse, men det er lett å bli opphengt i hva man spiser hele tiden. Det har vært tøft.

LES MER: Ellos får kritikk for influenser-reklame: – Et eksempel på hvordan fettfobien sprer seg

– Jeg har vokst mye etter at jeg begynte å jobbe her, sier Mari. FOTO: Synne Mauseth

– Ikke lat

For et par år siden begynte hun å jobbe hos House of Femme på Lerkendal, en klinikk og treningssenter for kvinner. Det endret på mange måter livet, forklarer Mari.

– Jeg skjemmes ikke lenger over å ha denne diagnosen. Det er mange som har den, og her er det mange å prate med. Ingen blir sett ned på, og det er lett å føle seg vel her. Jeg har vokst mye etter at jeg begynte å jobbe her, sier Mari og smiler.

LES MER: Knut levde drømmelivet, men på innsiden hadde han det vondt

– Hvorfor har du valgt å fortelle din historie?

– Jeg har mange ganger tenkt at jeg er lat fordi jeg har vært overvektig. Det tror jeg mange andre har tenkt også, men slik er det ikke. Det er viktig å snakke om kvinnehelse og ha fokus på det. Når noen sliter med for eksempel vekt eller det å få barn, ligger det som regel noe bak. Man skal være veldig forsiktig med å spørre andre om når de planlegger å få barn, fordi det kan være at de har slitt lenge, sier Mari.

Mari er modell for treningsklær fra størrelse 42 og oppover. FOTO: Vibeke S. Myren Jeg har lyst til å fronte at selv om man må ha store størrelser, trenger ikke det å bety at man er lat.

Hun er også modell for Sportypluss, som selger treningsklær for kvinner i størrelse 42 og oppover.

– Mange har lyst til å trene, men når man ikke finner klær som passer er det lett å miste motivasjonen. Jeg har lyst til å fronte at selv om man må ha store størrelser, trenger ikke det å bety at man er lat. Det er lett å sette andre i bås.

Publisert: 24. mars 2021, 19:00