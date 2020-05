Livsstil Søvn – I disse tider er det viktig å få nok og god søvn Våren 2020 har blitt ei tid fylt med bekymringer for mange av oss. For mange kan dette også føre til vanskeligheter med søvn. Dårlig søvnkvalitet over tid kan øke risikoen for både fysiske og psykiske sykdommer, ifølge søvnforsker. Publisert: 09. mai 2020, 19:00 Thomas Klakegg

Selv om en tilbringer mer tid hjemme enn før, er fortsatt god søvn viktig. FOTO: Scanpix (illustrasjonsfoto)

Det kan være problemer med å sovne fordi en er bekymra. Eller det kan være for mye tid tilbrakt i senga, og dermed oppstykka og i overkant mye og dårlig søvn.

Og dét er ikke bra - for hverken kropp eller sjel, ifølge søvnforsker Bjørn Bjorvatn.

Han er professor i medisin ved Universitetet i Bergen, og har forska på søvn i ei årrekke. Han sier at dårlig søvn på kort sikt kan føre til økt trøtthet og søvnighet, som igjen fører til blant annet irritabilitet og dårlig humør, og en kan få store utfordringer med å gjennomføre vanskelige oppgaver.

Men det er de langsiktige følgene som er mest alvorlige.

– Lite og dårlig søvn over tid øker risikoen for vektøkning, diabetes, hjertekarlidelser og økt dødelighet. Som du skjønner, søvn er viktig for alle kroppens funksjoner. Ikke så rart egentlig, med tanke på at vi sover ca. 1/3 av livet vårt. Det sier seg jo selv at det da må være viktig, sier Bjorvatn.

Ekstra viktig nå i koronatidene

Psykolog Susanna Heggland ved Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) legger vekt på de psykiske påvirkningene dårlig søvn kan ha.

– Det har stor betydning for psykisk velvære. Langvarige søvnproblemer er forbundet med flere psykiske lidelser, og da særlig depressive reaksjoner, sier hun.

Foruten disse virkningene, påvirker også søvnen immunforsvaret vårt. Bjorvatn sier at lite søvn kan gjøre en mer mottakelig for sykdom. Dermed er det enda viktigere enn vanlig med god søvn, nå som vi befinner oss midt i en pandemi.

– Det er ikke uten grunn at ro, hvile og søvn er viktig hvis man først er blitt syk. Og i disse tider er det viktig å få nok og god søvn, noe som antakelig vil gjøre oss bedre i stand til å unngå og å takle eventuell Covid-19 smitte. Og i tillegg er jo søvn helt gratis; det gjelder bare å prioritere søvn høyt nok, sier han.

Bjorvatn maner til å besøke Helse Bergens nettside Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer for å få mer informasjon om søvnvansker og råd for hvordan du kan håndtere søvnproblemer i disse tider.

Råd for god søvn

De fleste rådene gjelder også resten av året, men de er som sagt ekstra viktige i disse tider. Det kan være mer utfordrende enn vanlig å følge, men kan hjelpe veldig på søvnkvaliteten, og dermed også på livskvaliteten. Her er noen av rådene:

Gå en tur i frisk luft

Reglene om å holde avstand er fortsatt gjeldende i Norge, men det går fortsatt an å gå turer så lenge du unngår de mest folksomme stedene og holder avstand når du møter folk.

Legg deg og stå opp til samme tid hver dag, og ikke opphold deg i sengen mer enn du forventer å sove.

I disse tider er dette kanskje et veldig utfordrende råd å skulle følge. Spesielt om en har hjemmekontor og ikke har mange steder en må dra. Da blir det fort noen minutter eller timer ekstra i senga før en står opp, og før en sovner. For å få bedre søvn er det viktig at du prøver å unngå dette.

Bruk soverom og seng til søvn, ikke til pc/mobil og jobb

Det er kanskje fristende å benytte muligheten til å ta den videokonferansen i senga, eller scrolle noen meter med koronanytt på telefonen før en står opp/sovner. Dette er det viktig å unngå om du skal bevare søvnkvaliteten din.

