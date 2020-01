Åtte harde sannheter om å slutte med snus

Å kutte ut snus/pris/buga/prell/schnaus kan være litt som å møte ferjemannen Kharon uten å ha de nødvendige kronene.

Man risikerer å ende opp med en lang spasertur langs elven Styx mens hjertet banker stort og stygt i hundre år.

Den eneste betalingen man egentlig trenger her, er motivasjon.

1. Det er strengt tatt ganske lett

Vanedyr med heftig nikotin-infeksjon er en form for koma som det er vrient å kneppe ut av de første dagene, rett og slett fordi snusen er en integral del av det meste. Snus etter tannpuss, i bilen, på bussen, i forelesning, etter trening etc. ... Men utenom de titalls «Nå ska det smaga med ein snu ... nei, søren!» de første dagene, så er det lettere å la være noe enn å gjøre det.

2. Ingen synes synd på deg

Nikotin-abstinens kan gjøre hvilken som helst hardhaus til en tander bamse. Kroppen vræler etter endorfindans, og mens systemet fremdeles venner seg til en snus-fri tilværelse så kan det å være karbonbasert livsform være en smertefull praksis. Men du står i støvlene av sement på egen hånd, og du kan ikke besørge needy-kontoen med skulderklapp fra de du deler foreldrerett eller postkasse med. Lidelsen går over.

3. Penger spart, men ikke tjent

Onkel Skrue har noen halvsmarte ting på hjertet, men pengene du sparer på å ikke snuse havner sjeldent på en konto med høy rentesats. Mesteparten forsvinner i andre ting man ikke trenger. Det, derimot, er helt i henhold. Ny gitar? Ps4? Venninnetur til Gdansk eller Gsvensk?

4. Snus har blitt SYKT dyrt

Nå kommer jeg ut av skapet som sur, gammel og matematisk, men dette er fakta: På Shellen i Madlakrossen i 2004 betalte man 60 kroner for 50 gram med General lös. I dag betaler man 115 spænk for 42 gram, altså 84 % av det opprinnelige innholdet. Omregnet med fingeren i været så ville 50 gram General lös i dag kostet 137 kroner. Prisen er altså mer enn doblet på femten år. Og utsiktene til at det blir billigere er som å tro på julenissen eller at Paradise Hotell skal av skjermen.

5. Fyllik-retorikken kan komme snikende

Det er ikke vits å ha dårlig samvittighet for å verken snuse eller å gi det opp. Men at det kan være fristende med et tilbakefall i hist og pist er så å si obligatorisk. Og da er man ofte raskt på ballen med god, gammel fyllik-retorikk som «Bare éin!», «Bare i helgå!», «Bare når eg e dridas!», «Kan slutta igjen når som helst!» etc. Det er ingenting kriminelt, men det er heller ingenting det stinker geni av.

6. Det er lov å være litt ego i noen dager

Man slutter ikke med snus dagen før man får svigers på besøk eller skal gjøre andre aktiviteter som innebærer risiko for smerte. De første par-tre dagene/ukene/månedene kan kroppen gjøre seg ganske stri og minne deg på at den ønsker seg noe til kaffen, og da er det bare humant å bli litt passiv-aggressiv/utålmodig/horribel. Så: Kjøp deg litt tid, beveg deg og drikk vann.

7. Ja, du legger på deg noen kilo

Ingen regler uten unntak, men om du ikke blir litt kjæreste-feit etter noen uker med trøstespising så har du enten bendelorm eller en utilgivelig mengde flaks. Det betyr ikke at du nå er dømt til å leve kvapsete og «sexy-lubbent» resten av livet, man blir heldigvis lei av Oreo-kjeks til frokost på et tidspunkt.

8. Du risikerer å føle deg mye bedre

Har man en gang gjort seg avhengig av tobakk og nikotin så er det en vond vane å vende, og det slipper ikke nødvendigvis taket helt. Men; om du klarer deg uten å snuse så mestrer du en vanskelig oppgave, og kroppen din takker pent for at systemet fungerer så optimalt som mulig. Man kan til og med føle seg litt gladkristen i gitte anledninger, men dette kan skje i de beste hjem.

