8 kreative og billige måter du kan pynte til jul

Juletre med washi-tape

Denne tapen kan brukes til så mangt, og fås kjøpt på alle interiør- og hobbybutikker.

Du har kanskje ikke plass til et juletre, men hva med å lage et på veggen? Enten kan du bruke fargerik tape, eller dekorere med lys. Eller hva med et lite reinsdyr?

Det geniale er at alt tas lett vekk når jula er ute av huset.

Snøkrystaller

Finn fram ark og saks, og følg instruksjonene under! Brått har du fine snøkrystaller du kan henge i vinduer og på vegger.

Nellik-appelsiner

En liten klassiker fra barndommen!

Ikke bare ser nellik-appelsinene fine ut om du henger de opp med røde silkebånd, de lukter helt klart jul!

Gå ut!

I naturen finner du mye fint du kan bruke til julepynt. Kvister, greiner og kongler dekket med glitter eller spraymaling er ypperlig.

Også er det nesten gratis. Vi anbefaler at du varmer konglene i ovnen på 50 grader i en time, da sikrer du at insekter ikke kryper ut... (grøss!).

Kongle-girlander, anyone?

Egne julekuler

Vil du lage dine helt egne julekuler som garantert ingen andre har, kan du male og ha glitter på gamle lyspærer. Det er morsomt å lage og helt unikt!

Ingen tre? Ingen fare!

Hva med å bare henge opp noen julekuler i vinduet? Du trenger ikke juletre for at det skal bli jul i heimen. Du finner billige kuler på mange butikker, og vindu har du fra før.

Julevindu

Det er magisk hva en runde med tusjen kan gjøre. I hobby-butikker selger de forskjellige tusjer som du kan bruke til å skrive på glass med, og det kan være vel så dekorativt som mye annet.

Julehus av melkekartong

Du vet de melkekartongene? De ligner jo en del på hus, egentlig. Hvorfor ikke utnytte det? Du kan enten gjøre som de har gjort under, altså pakke det inn og dekorere, eller du kan male dem, for eksempel i hvitt, og klippe ut vinduer. Her er det bare fantasien som setter grenser!

