Hun er daglig leder på Kids & Kaffe, som åpnet dørene på Kilden kjøpesenter lørdag. Kaféen er tilpasset barn på alle mulige måter.

Både lokalet, fasilitetene - og menyen!

Gründerspire i magen

Ideen oppsto da Silje Myklatun og medeier Elise Paulsen, som har barn i samme barnehage, utviklet et vennskap.

Begge hadde lenge hatt en gründerspire i magen, og var innom flere konsepter før de endte på småbarnskafé.

– Vi følte et slikt konsept manglet. Når ideen utviklet seg, var vi sikre på at dette måtte bli populært, sier Myklatun.

Etter hvert ble Stortingsrepresentant Tina Bru (H) med på laget. Noe både Rogalands Avis og Sandnesposten har skrevet om tidligere.

– Men da vi fant dette lokalet, som passet perfekt, satset vi!

Småbarnskafé

Lørdag hadde kaféen åpningsfest. Dermed har Stavanger blitt beriket med en småbarnskafé.

– Det var nesten fullt her inne fra morgen til kveld lørdag. Det var kjempekjekt, forteller Myklatun.

Inne i kaféen er det plassert sprinkelsenger ved flere av bordene. I midten av lokalet er det et svært lekeområde.

– Her kan barna leke i stedet for å sitte stille i en barnestol, og foreldrene slipper utålmodige barn. Det er en vinn-vinn situasjon.

Barnevennlig meny

Også menyen er tilpasset barn.

– Vi har hjemmelaget barnemat, sunne alternativer og mat for barn under ett år. Vi ønsker å tilby god og variert mat for de minste, sier Myklatun og legger til:

– Bollene er plassert høyt opp slik at det ikke nødvendigvis er det første de små ser.

– Alle er velkomne

Etter hvert ønsker de tre gründerne å ha forskjellige arrangementer i kafeen.

– Det kan være pappakafé, lesestund eller gitarspilling for barna. Vi ønsker å tilby noe for alle. Det er viktig for oss å påpeke at vi ønsker alle mennesker i alle livssituasjoner og aldre velkommen, selv om konseptet er tilpasset barn.

– Hvordan har tilbakemeldingene vært?

– De har vært kjempefine. Veldig mange har vært innom og vi håper det vil fortsette!

