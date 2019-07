Disse rare tingene gis bort på Finn akkurat nå

Verden kan ofte virke som et kaldt og vondt sted. Det er ikke alltid lett å finne lysglimtene i et visvas av russiske ansiktsapper, Instagram som fjerner likes og lunkne anmeldelser til den nye Løvenes Konge-filmen.

Heldigvis har vi Finn.no.

Presseansvarlig Lene Kallum i Finn har tidligere sagt at de får inn 70.000 annonser hver uke, og da sier det seg selv at noen av dem skiller seg mer ut enn andre.

– Vi har jo selvsagt annonseregler, og det er ikke lov å selge ting relatert til sex, tobakk eller alkohol, eller andre ting som kan være støtende, sa hun til Krsby.no.

Er du på jakt etter gratis grøt, en livbåt, skitne saftmugger eller et nytt kjæledyr?

Her er noen av de artigste annonsene som ligger ute nå.

Gratis fullkornsgrøt

Det er lov å gjøre feil, men leit å kaste mat. Er du sulten og trenger 530 gram med grøt? Denne fullkornsgrøten med frukt går ikke ut på dato før 9. oktober, så løp og hent!

Kul hund med solbriller

Sammen må vi ta vare på dyrene. Aftenbladet rapporterte denne uken at 500 dyr venter på et nytt hjem i Rogaland. Dino er fem år, har kule solbriller og er en av dem. Og ikke glem de dusinvis med søte kattunger, ørkenrotter og diverse fugler som søker et nytt hjem.

PS: Vi er usikre på om solbrillene følger med.

En ekte livredder

Aftenbladet rapporterte denne uken at Rogaland har flest drukningsulykker i år. I tillegg til det gode arbeidet gjennomført av trente dykkere fra Rogaland brann og redning, så finnes det også gode samaritaner på nett som ønsker å redde liv.

Denne røde livredderen gis bort på Finn på Hundvåg. Fungerer også til annet enn livredning, som for eksempel fiske og en aldri så liten tur på sjøen.

Analog sparkesykkel

Er du lei av el-sparkesykkelhysteriet? Usikker på reglene rundt elektriske sparkesykler? Gå analogt davel! Det gis bort flere råkule sparkesykler – mot henting.

Bleiebøtte

Fra alvor til spøk, eller sparkesykler til bleier. Det gis bort bøttevis med pent brukte bleiebøtter på Finn, om du er nybakt forelder eller spesielt interessert.

Det rapporteres at de er i «ok» stand, noe vi i redaksjonen virkelig håper stemmer.

Tak over hodet

Vi ble skuffet da vi så at hele huset ikke ble gitt bort her, men gavl og mønepanner fra taket. Om du trenger 200 kvadratmeter med takpanner, ta kontakt.

En haug med slått gress og høy

Noen som trenger høy eller slått gress? Noen har slått gresset sitt og lurer på om noen trenger det!

To godt brukte trekasser

Hvor mange ganger har du ikke tenkt: «Søren, jeg trenger en stor trekasse, og jeg trenger det nå». Finn.no har svaret. Denne godt brukte trekassen kan brukes til sparkesykkelen din, alle de nye bleiebøttene dine eller ved til ovnen.

Fyll opp den nye trekassen din

Har du akkurat hentet en gratis trekasse på Finn, og usikker på hva du skal ha oppi? Da har du svaret under.

Iman Meskini?

Iman Meskini gis bort på Finn.no. Skuespilleren fra SKAM, som har gjennomført førstetjenesten på Madla og nylig giftet seg, annonseres solgt på Finn.no. Heldigvis viser det seg at det bare er biografien hennes, og at den bare er lest én gang.

Lei av sommerøl og hvitvin?

Brukt saftmugge gis bort! Den gavmilde og tidligere saftelskeren har utmerket vurdering på Finn, og det rapporteres om god kommunikasjon og nøyaktig beskrivelse.

NB: Den er litt skitten.

20-tallet er tilbake!

Fyller du 20? Feirer du 20-årsjubileum? Eller bare elsker du tallet 20? Ballonger med tallene 20 gis bort! Ta dem før luften går ut.

Skateramp

En stor skateramp gis bort, mot henting. Byas-redaksjonen lurer på hvordan det skal gå. Utenom plater som må skiftes, så er nok dette en av de mer krevende tingene å hente. tingen som gis bort akkurat nå. Utenom de 200 kvadratmetrene med tak.

Gratis paring

Er du utkikk etter en hund å pare hunden din med? Denne flotte hannhunden søker en partner for en hyggelig aften. Finn.no til utsetning!

