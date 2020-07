Livsstil Tinder Nå kan du videochatte på Tinder Datingappen gjør det mulig for deg å ha videosamtaler med de du har matchet med. Publisert: 11. juli 2020, 15:00 Synne Mauseth

Dating-appen Tinder er i gang med å rulle ut mulighet for videochat med dem du har matchet med. FOTO: NTB Scanpix

Nettdating har ikke blitt mindre populært enn tidligere under koronaperioden. Hittil har man imidlertid kun hatt mulighet til å tekst-chatte via Tinder, men nå melder Engadget at plattformen er i gang med å rulle ut videochatting. Det skriver tek.no.

Videochatting har lenge vært under planlegging for datingappen, men nå skal funksjonen altså være her.

Ifølge Tinder har de undersøkt og funnet ut at over halvparten av brukerne deres allerede nå brukte videochatting via andre tjenester, og at denne trenden hadde vokst de siste månedene ettersom fysiske møter har vært umulig.

Tinder hevder også at 40 prosent av de unge brukerne ønsker å fortsette med videochatting etter at koronaperioden er over.

For at funksjonen skal fungere overhodet er begge parter nødt til å ha aktivert det på profilen sin, hvorpå du vil få muligheten til å videochatte, skriver tek.no.

Publisert: 11. juli 2020, 15:00