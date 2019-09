Slik skal Facebook ta opp kampen mot Tinder

I et års tid har dating-funksjonen Facebook Dating blitt testet i Colombia. Det har tydeligvis fungert så pass bra at tjenesten nå rulles ut til flere land.

Det skriver tek.no.

Enn så lenge er det 20 land som får denne funksjonen, men ingen av dem er europeiske. Facebook selv sier at de vil begynne å rulle ut funksjonen i Europa i begynnelsen av neste år.

I bunnen av appen dukker det opp et dating-ikon der du kan opprette en separat profil, og du kan begynne å treffe potensielle partnere blant Facebook-vennene dine. Er det ingen lovende kandidater på vennelista, kan du derimot huke av for at du kun vil matches med personer du ikke er venn med fra før.

Facebook

Facebook vet mye om oss, og det er nettopp denne informasjonen, i tillegg til egenbestemte preferanser, som skal brukes for å gi en optimal match.

Til forskjell fra datingappen Tinder, vil det ikke bli noen form for sveiping her. Liker du noen i appen, kan du sende en «like» og en beskjed, med mindre du bruker en funksjon kalt «Secret Crush». Der kan du velge opptil ni Facebook- eller Instagram-følgere, og om noen av de valgte har gjort det samme som deg – ja, da får du et varsel om det.