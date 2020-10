Synder du mot disse kaffetriksene?

Når man brenner kaffe justerer man egentlig bare på to faktorer: Varme og tid. Det er likevel mye som spiller inn på prossessen. Dårlig vær og lavtrykk kan for eksempel gjøre at man må endre hvor lenge kaffen brennes med mange sekunder. – Lett å lære, vanskelig å mestre, sier daglig leder Adrian Berg om kaffebrenning. FOTO: Vegard Eggen