«Kanskje hun ikke vil ha oppmerksomhet, men mer forskning på kvinnehelse?»

Sammen med kvinner fra både inn- og utland sniker Ingvild Bragstad (35) seg rundt og henger opp små, hvite lapper på legekontor, sykehus og universitetsområder for medisinstudenter.

På lappene står det korte og treffende spørsmål som dreier seg om den ekstremt smertefulle kvinnesykdommen endometriose. Lappene er del av kunstprosjektet #200millionwomen.

– Det er faktisk 1 av 10 kvinner, 200 millioner globalt, som har endometriose. På legekontor finner man ofte brosjyrer om for eksempel sukkersyke, mens endometriose som rammer like mange fortsatt er en ukjent sykdom, også blant fastleger og helsepersonell. Derfor går vi rundt og henger opp disse lappene, for å skape litt oppmerksomhet rundt det som er en svært vanlig sykdom, forteller Bragstad til krsby.

Hun har også tidligere skapt oppmerksomhet rundt sykdommen ved hjelp av kunsten, da med utstillingen “Wandering Womb” i forbindelse med bacheloroppgaven hennes.

Ida Marie Stokkelien

Fakta: FAKTA: ENDOMETRIOSE Endometriose er en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmora finnes utenfor livmora. For eksempel på innsiden av eggleder eller på eggstokker, bukhinne, tarmer eller urinblære.

Vevet reagerer på den hormonelle syklusen og blør ut i bukhulen der det dannes cyster.

Denne betennelsestilstanden kan forårsake sammenvoksinger og arrvev.

Det anslås at 176 millioner kvinner i verden har sykdommen.

Hvis du har så sterke menstruasjonssmerter/eggløsningssmerter at reseptfrie smertestillende som for eksempel Paracet ikke hjelper, bør du be om utredning. Kilde: nih.no, Endometrioseforeningen og endometriosis.org

– De blir sett på som hysteriske

Etter en lang runde med spørreundersøkelser og samtaler med andre kvinner også som lider av sykdommen, fant Bragstad en ting som gikk igjen:

– De blir ikke hørt. De blir sett på som hysteriske, at de sliter psykisk, eller at det bare er vanlige menssmerter, forteller hun.

Deretter brukte Bragstad den informasjonen hun hentet inn, og formulerte kvinnenes historier til spørsmål som for eksempel “Kanskje hun ikke overdriver?” og “Kanskje det er mer enn bare vanlige menssmerter?”

– Informasjonen ble formulert som spørsmål for å snu på makten. Jeg ønsket å skape et rom for at vi, som ofte har mer kunnskap om sykdommen enn mange leger, skal fortelle dem vår historie, forteller Bragstad.

Videre sier hun at selv om prosjektet kan leses som en kritikk mot det som er et samfunnsproblem, er det ikke ment som en kritikk mot legene personlig.

– Jeg tror det er viktig at vi forteller vår historie, selv om det kan være skummelt å gjøre det. Vi setter på denne måten fokus på et strukturelt problem – at kvinnehelse nedprioriteres, og kvinner ofte blir mistrodd.

– Glimrende måte å spre kunnskap på

Gudveig Storhaug er leder i Endometrioseforeningen i Norge, og synes prosjektet til Ingvild er et supert initiativ.

– Vi synes dette er en glimrende måte å spre kunnskap og oppmerksomhet om denne sykdommen på. Mange kvinner med endometriose ønsker å bidra med noe, da de opplever at det er for lite kunnskap om sykdommen. Her kan man enkelt delta ved å skrive ut og henge opp disse lappene i sitt nærmiljø, sier hun.

– Vi er veldig glad for at Ingvild tør å benytte nye og kreative veier for å spre kunnskap og skape engasjement. Vi synes og at det er flott at hun tør å dele sin egen historie så åpent som hun gjør, forteller Storhaug.

– Bør bli mer forskning og informasjon om kvinnehelse

Bragstad forteller enkelt og greit hvorfor hun stadig starter kunstprosjekter som handler om endometriose.

– Det er jo fordi jeg brenner for det. Det bør bli mer forskning og informasjon om kvinnehelse, og der er endometriose et godt eksempel. Det er givende å bruke kunsten som et slags talerør for å la kvinnene få fortelle sin historie, særlig når de selv blir engasjerte og forteller at det gir dem mye, sier hun.

– Hva er målet med prosjektet?

– Hovedmålet er å snu på makta. At vi forteller våre historier til legene på en litt annen måte. Også vil vi selvfølgelig at folk skal lure litt på hva det er når de ser disse lappene, avslutter Bragstad.