Sliter du med å selge ting på nett? Nå vet du hvorfor

Her er flere gode punkter til deg som har lyst til å bli kvitt ting som du legger ut på nett. FOTO: Scanpix (illustrasjon)

Det mangler ikke på originale ting som selges på nettet. Enten du bruker Finn, Tise, Epla, Etsy, Ebay eller noen av de andre tjenestene som finnes der ute, er det en universell standard for hva folk vil vite.

Med bakgrunn i Tise og Etsy sine salgstips, Finn.no sitt tjenestetorg og Ebay sin selgerguide, har vi oppsummert åtte punkter som mer eller mindre bør oppfylles for å få suksess.

#1. Lag en treffende beskrivelse

Dette høres overraskende enkelt ut, men det er faktisk her de fleste synder. For nei, det holder ikke å skrive «dansk designstol». Alt som er produsert i et visst antall kan vel sies å ha et design.

En bedre beskrivelse hadde vært: Stol fra den danske designeren Arne Jacobsen, navn på modell, materialer, farger, kjøpested og pris.

#2. Legg energi i å lage en god overskrift

Nei, «verdens vakreste brudekjole» er ikke en god overskrift. Det er kanskje den vakreste kjolen i verden for deg, men for et menneske som skal finne drømmekjolen blant tusenvis av annonser er det tre ting som er avgjørende: Modell/merke, tilstand og størrelse.

#3. Selg en stemning

Selv om vi i forrige punkt presiserte at du bør være konkret, skal folk få lyst på det du selger også. I stedet for å skrive bare «Reise til [destinasjon]for to», vil det vekke mer engasjement å beskrive sand under tærne og gode shopping- og spisemuligheter.

#4. Pris riktig

Det er ingen vits i å prise en standard interiørgjenstand eller et skjørt som flere selger på Finn.no for mye mer enn lignende varer. Sannsynligvis har du feilberegnet verdien, og sjansen er stor for at annonsen din ikke slår an. Vær realistisk.

#5. Gode bilder

Et godt bilde sier mer enn tusen ord. Og nei, produktbilder fra produsent er ikke godt nok. Selv om tingen er ubrukt bør du iallfall dokumentere at du har den hjemme. Med nøytral bakgrunn, godt lys og ulike vinkler er du godt på vei. Flere tips: Sørg for at bildet er skarpt, unngå collager/flere gjenstander i samme bilde og ikke ta helt av på den filterbruken!

#6. Oppgi hentemåte

Ingenting er mer irriterende enn å kontakte noen som ikke oppgir om de sender i annonsen. Oppgi også eventuelle ekstrakostnader.

#7. Velg en trygg betalingsform

Vi er forbi den tida hvor folk naivt overførte penger til selgers konto uten beskyttelse. (Vi vet det er visse forbehold, men likevel...) Det beste er selvfølgelig å betale ved avhenting, men det er vanskelig hvis du bor på Bogafjell og kjøperen i Molde... De fleste tjenester tilbyr trygge betalingsformer.

#8. Oppgi riktig kontaktinformasjon og svar!

Ingenting er kjedeligere enn folk som ikke tar telefonen eller svarer på meldinger, og som halvannen uke senere kan opplyse om at varen er solgt.

#9. Tenk som kjøperen

Burde være unødvendig å nevne, men overraskende få ser ut til å gjøre dette. Sett deg inn i kjøpers situasjon for å vurdere om annonsen din er utfyllende nok. Hvis du skal kjøpe en brudekjole, vil du vite om prisen er inkludert rens, og selv om den er renset, vil du vite om den er god som ny. Selger du et møbel, oppgi hvor møbelet har stått, og miljøet det har blitt utsatt for.

